Análise Nexomon: Extinction (Playstation 4)

Devo confessar que antes de pegar neste jogo, desconhecia completamente a sua existência. Foi, portanto, sem qualquer tipo de ideia pré-concebida que peguei nele e o joguei durante muitas horas.

Nexomon: Extinction é um jogo desenvolvido pelos estúdios britânicos VEWO Interative Inc bastante divertido e que, conforme vão ver nas próximas linhas, apresenta claras semelhanças a um outro jogo no mercado, bem nosso conhecido.

Já tivémos o prazer de experimntar Nexomon: Extinction.

Conforme referi mais acima, desconhecia completamente a existência deste jogo e dos seus personagens, os Nexomons quando o comecei a experimentar.

Foi, no entanto, com enorme surpresa que, mal comecei a jogar (após um simples processo de criação do meu personagem) senti-me invadido por uma forte sensação de Déjà Vu. Tal como vocês irão ficar depois de ler estas linhas e ver as imagens que vos apresento.

Os pequenos Nexomons…

A história de Nexomon: Extinction leva o jogador até um mundo imaginário no qual os seres humanos coexistem em harmonia com pequenos seres chamados Nexomons. Tratam-se de pequenas criaturas selvagens que ao longo dos anos têm sido apanhados e domesticados.

São mais de 300, os diferentes Nexomons que existem neste mundo sendo que cada um pertence a um tipo específico, que influencia as suas habilidades e poderes e a sua própria aparência.

E as diferentes categorias de Nexomons que existem são variadas:

Água

Fogo

Plantas

Rochas

Vento

Elétricos

Psíquicos

Fantasma

Por esta altura já podem estar a encontrar pontos comuns com outro jogo no mercado, mundialmente conhecido.

Neste universo mágico e colorido os humanos que têm mascotes Nexomons, são considerados de Tamers (Domadores). Os Tamers podem ter ao seu dispor vários destes seres lutadores para participar nas suas batalhas. São 381 Nexomons diferentes e cada qual com os seus ataques e habilidades especiais.

No entanto, esta harmonia encontra-se em perigo. Isto, pois um tipo ancestral de Nexomons (os Tyrant Nexomon) ressurgiram e colocam em perigo tudo e todos.

Nós encarnamos Tess, um órfão acabado de sair do orfanato e, conforme já devem ter percebido, cabe-nos a missão de salvar o nosso mundo. Somos recrutados para a Guild of Tamers e, após nos ser atribuído o nosso primeiro Nexomon, partimos para a aventura.

Nexomons, Nexomons e mais Nexomons para capturar

Tal como referi, existem 381 Nexomons no jogo. É uma quantidade grande de pequenos seres que, para os mais perfecionistas, irá dar um bom trabalho para conseguir colecionar.

Tal como referi, existem Nexomons para todos os gostos e que se encontram em zonas distintas dos mapas por onde passamos. Existem até alguns que só ocorrem em determinadas circunstâncias.

A cada momento, o jogador só pode ter consigo, 6 Nexomons. Isto faz com que a escolha dos guerreiros tenha de ser ponderada, até porque o jogo apresenta um pouco da dinâmica de papel-rocha-tesoura e certos tipos de Nexomons são mais eficientes contra outros tipos específicos.

O combate, por turnos, é simples. Apesar de existirem alguns items e características de Nexomons que permitem ações adicionais (como atacar inicialmente), a dinâmica é de ataques à vez. Eu ataco, e o adversário defende. Ele ataca e eu defendo.

Quando combatemos com Nexomons selvagens é possível a sua captura. No entanto, não é fácil. Antes de mais, o Nexomon tem de estar bastante enfraquecido para oferecer menos resistência. De seguida, podemos usar uns “aperitivos” para lhe adocicar o apetite e ser mais fácil entrar na NexoTrap (Armadilha de Nexomon).

As NexoTraps são armadilhas que atiramos aos Nexomons que queremos capturar. Existem NexoTrap de cada tipo elemental existente (água, vento, rocha,…). No entanto, este processo de captura tem uma nuance interessante.

Quando atiramos a NexoTrap, surge um contador de tempo e uma sequência de botões do controlador a pressionar por ordem. Se conseguirmos pressionar todos os botões na ordem certa e dentro do tempo limite, a nossa probabilidade de sucesso na captura é maior. Trata-se de uma dinâmica simples e divertida mas algo facilitadora…

A evolução dos Nexomons

Os diferentes Nexomons que vamos adoptando crescem com o decorrer do tempo e com a participação em combates. E essas evoluções são de vários níveis. Tanto podem adquirir novos pontos de Defesa, de Ataque, de Saúde, por exemplo, como podem mesmo descobrir novos ataques.

Mas mais. Existem mega-evoluções que os transformam em Nexomons mais fortes e poderosos. É um processo muito semelhante ao que ocorre no outro jogo, que todos sabemos qual é.

Existem ainda umas pedras mágicas que podemos equipar nos Nexomons e que lhes atribuem poderes passivos adicionais. Um desses será, por exemplo, o de adquirirem 15% de XP dos pontos adquiridos pelos companheiros em combate. Ou seja, mesmo não entrando em combate, se estiver na party ativa, esse Nexomon vai receber 15% do da XP ganha.

Espalhados pelas diferentes zonas deste mundo Nexomon, existem ainda alguns NPCs que nos oferecem trocas interessantes. Uns pedem dinheiro por pedras mágicas, outros oferecem dinheiro e gemas por Nexomons … e existem ainda alguns que vendem habilidades para os nossos Nexomons.

Nexomons em Combate

O combate em Nexomon Extinction é, como já devem ter percebido, por turnos. O jogador escolhe o ataque do seu Pokémon e o ataque é feito e de seguida o adversário faz o mesmo.

Adicionalmente, caso o jogador pretenda, pode usar um determinado item e isso queima uma jogada. Por exemplo, se quiser dar uma poção o meu Nexomon perco a oportunidade de ataque.

Pode-se ainda trocar de Nexomon durante o combate. Seja por estratégia ou para dar XP a outros Nexomons, quando o fazemos, perdemos também a jogada, o que na maior parte das vezes quer dizer que o Nexomon recém-chegado vai receber de imediato, um ataque.

A captura de Nexomons selvagens é simples. Quando, no decorrer do combate, o adversário ficar com poucos pontos, significa que apresenta pouca resistência para a captura, portanto é a melhor altura para lançar uma NexoTrap.

De forma a tornar maiores as nossas hipóteses de captura, podemos ainda lançar um aperitivo (adequado a cada tipo de Nexomon) para os tornar mais sensíveis e mais fáceis de apanhar.

Pontos de paragem obrigatórios

Nexomon: Extinction é um jogo relativamente grande. Dependendo do perfecionismo do jogador e da sua vontade ou não de querer completar a coleção de Nexomons, pode-se estender por largas horas de diversão.

Dsde o início que o mapa se encontra disponível para o explorarmos a nosso belo prazer. No entanto, algumas zonas podem ser demasiado exigentes ao início e isso surge sob a forma de avisos que nos são dados pelos personagens do jogo.

Apesar de a partir de certa altura se tornar um pouco repetitivo, existem inúmeras missões secundárias atribuídas pelos NPCs que encontramos. que mantém os Nexomons ativos. São, tal como jogo, simples e relativamente fáceis de concluir e oferecem alguma diversidade ao jogo.

De lamentar também das legendas do jogo serem em inglês.

Veredicto: Apesar de ser um jogo extremamente semelhante a outro no mercado, Nexomon: Extinction apresenta alguns momentos altos e diferenciadores. É uma aventura simples e acessível que, tanto os mais jovens, como os mais graúdos jogadores de Playstation 4, irão apreciar, em particular da magia de colecionar estes pequenos companheiros de viagem, conhecidos por Nexomons. Lamentando o facto de ter legendas em inglês, é em modo de conclusão, um jogo divertido que satisfará os mais pequenos e quem aprecie este tipo de jogos.