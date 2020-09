SnoreLab: A app que regista quanto está a ressonar

A roncopatia ou ressonar, como é vulgarmente conhecido, resulta de um som originado pela vibração do palato e das paredes da faringe. Ao adormecer, os músculos do palato, língua e garganta relaxam, diminuindo a via aérea e dificultando a passagem do ar que provoca a vibração das vias respiratórias.

Sabia que há uma app para registar o barulho quando está a ressonar? Conheça a app SnoreLab.

Ressonar provoca um vibração que leva a que seja emitido um som áspero e ruidoso. Tal situação é mais comum nos homens, podendo afetar a qualidade de vida. Isto porque a roncopatia provoca um sono mais superficial e consequentemente menos repousante causando fadiga, irritabilidade e menor capacidade de concentração.

Costuma ressonar? A app SnoreLab permite gravar, medir e monitorizar o barulho

A app SnoreLab tem a capacidade para gravar, medir e monitorizar o barulho enquanto ressona e até ajuda a descobrir maneiras eficazes de reduzi-lo. A app é muito fácil de usar: basta deixar o SnoreLab ativo ao lado da sua cama enquanto dorme.

Pela manhã, poderá analisar toda a informação do que aconteceu enquanto dormia. Pode, inclusive, voltar a ouvir todos os barulhos e saber exatamente a que hora aconteceram.

No caso do Apple Watch esta app até integra com a app Saúde. De referir que a versão gratuita não tem todas as funcionalidades disponíveis e também não está em português de Portugal.