Califórnia compromete-se a vender apenas carros com zero emissões a partir de 2035

Nos últimos tempos, temos assistido a uma maior preocupação e uma constante consciencialização das populações sobre as questões do ambiente. Isto, porque a evolução pode custar muito caro ao nosso planeta e cabe-nos a nós prevenir e tomar ações, para que a nossa existência não o prejudique. Sendo o papel dos governos essencial, o estado da Califórnia integra, agora, uma lista de 15 países com objetivos inteiramente sustentáveis.

Um deles passa por uma promessa: em 2035, a Califórnia estará a vender apenas carros com zero emissões de dióxido de carbono.

Califórnia em 2035 com carros menos poluentes

Numa tentativa de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, o estado da Califórnia definiu que, a partir de 2035, não irá vender carros que emitam quaisquer gases poluidores. Assim, junta-se a uma lista de 15 países que pretendem trabalhar em prol de uma vida mais sustentável.

A notícia foi dada pelo governador Gavin Newsom, que espera que esta decisão, tomada pelo estado da Califórnia, influencie, de alguma forma, os restastes estados a agir também. Isto, porque o estado em questão é o mais populoso dos Estados Unidos da América e, por isso, poderá ser um bom exemplo.

Além de ser o estado mais populoso, é também o maior mercado automóvel dos EUA. Assim, representa cerca de 11% de todas as vendas nacionais, sendo o objetivo definido pelo Governador muito desafiante. Todavia, este já prometeu e, a partir de 2025, não serão vendidos carros, no estado da Califórnia, com motores de combustão.

Conforme anunciado, o próximo passo é o California Air Resources Board (CARB) assumir o objetivo de Newsom. Ou seja, transforma-lo num regulamento vinculativo, obrigando todos os novos veículos de passageiros estejam isentos de emissões, em 2035. Depois, o objetivo é que os veículos pesados se juntem, em 2045.

Um objetivo cada vez mais comum

Assim como a Califórnia, há países a assumir este compromisso ambiental. Por exemplo, a Noruega quer eliminar veículos com motor de combustão até 2025, a França até 2040 e o Reino Unido até 2050. Aliás, existem também algumas cidades, como Paris, Atenas e Madrid, que definiram 2025 como o ano em que proibirão os carros com motores de combustão.

Até agora, a Califórnia é o único estado dos EUA que definiu um objetivo tão radical, em relação aos combustíveis fósseis. Felizmente, esta é uma meta cada vez mais frequente e, por isso, os fabricantes de automóveis e aeroespaciais estão cada vez mais atentos, a fim de corresponder às necessidades do mercado.

Leia também: