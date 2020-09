Estação Espacial Internacional ativa manobra de emergência para escapar à colisão com detritos

O lixo espacial é um problema que se tem agravado com os avanços na exploração do espaço. Segundo a NASA, a órbita da Terra está cheia de lixo espacial. Mais de 130 milhões de peças individuais de detritos orbitam o planeta. Desses, cerca de 34 mil são tão grandes que têm de ser vigiados por entidades dedicadas. Como resultado, a Estação Espacial Internacional (ISS) teve de acionar uma manobra de emergência para evitar a potencial colisão com um fragmento de entulho espacial.

Já no passado recente, um destes fragmentos atingiu a ISS provocando fuga de ar.

Colisão que poderia ter risco catastrófico

O lixo espacial é um problema grave. Segundo os dados registados em fevereiro de 2020, nas órbitas da Terra existem mais de 128 milhões de pedaços de detritos menores de 1 cm. Além disso, existem cerca de 900.000 pedaços de detritos de 1 a 10 cm e estima-se que existam cerca de 34.000 peças maiores do que 10 cm.

A Estação Espacial Internacional (ISS), o laboratório de 420 toneladas que orbita a Terra a 408 quilómetros de altura, teve de fazer uma manobra de emergência pelas 22h19 desta terça-feira para evitar uma possível colisão com um pedaço de lixo espacial.

Atualmente, a ISS tem 63 tripulantes a bordo da estação. O plano de emergência obrigou o astronauta Chris Cassidy e os cosmonautas Anatoli Ivanishin e Ivan Vagner a refugiarem-se no módulo russo. Assim, em caso de colisão e dano catastrófico, estes iriam acionar o plano de evacuação para a Terra através da nave Soyuz MS-16.

Simultaneamente, os controladores da NASA e da Roscosmos ligaram os motores da nave de carga Progress 75, ancorada noutro dos módulos da estação, para afastar a ISS da trajetória de impacto. Apesar de tudo, a ISS teve de aguentar uma ignição de 150 segundos.

Manobra de ignição completada. Os astronautas estão a sair do abrigo de segurança.

Disse Jim Bridenstine, administrador da NASA, no Twitter, seis minutos depois dos motores da Progress terem desligado.

NASA: em nenhum momento a tripulação da ISS esteve em perigo

Conforme pode ser lido num dos blogs da NASA, a manobra foi feita “por precaução” e “em nenhum momento a tripulação esteva em perigo”. No entanto, e após a rede de vigilância ter detetado o lixo espacial, a manobra era obrigatório, apesar do pouco tempo que dispunham.

Os restos mortais, de tamanho que não transcendeu, passaram posteriormente a uma distância de 1.390 metros, na quarta-feira. Após completar estas manobras, a tripulação abriu as comportas para juntar todos os tripulantes e voltaram às suas atividades habituais. Estão programados para regressar à Terra no próximo mês a bordo do Soyuz.

Lixo espacial é um grave problema que apenas tem aumentado

Esta foi a terceira vez, em 2020, que a Estação Espacial Internacional teve de ajustar a sua trajetória para evitar uma colisão com lixo espacial. A este propósito, Bridenstine comentou no Twitter que o problema do lixo “vai ser mais”.

Na altitude a que a estação se encontra, estes fragmentos de lixo viajam a velocidades superiores a 28.000 quilómetros por hora, pelo que são verdadeiros projéteis capazes de produzir danos graves à estação espacial e a outras naves e satélites.