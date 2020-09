A Google tem marcado para dia 30 de setembro um novo evento dedicado ao lançamento de novo hardware. Os novos Google Pixel 5G serão as estrelas do evento, mas a Google também já revelou que irá lançar um novo Chromecast e também uma coluna inteligente.

Vários rumores e fugas de informação têm sido partilhados na Internet e, agora, a poucos dias do lançamento oficial, surgem as imagens que revelam as caixas destes produtos.

O anúncio da Google é claro. No próximo dia 20 de setembro às 11 AM PT, ou seja, às 19h de Lisboa, serão apresentados novos produtos da sua linha de gadgets. Em concreto, um novo Chromecast, uma coluna inteligente e ainda os novos smartphones.

Quanto aos smartphones, sabe-se que a Google irá lançar os Pixel 5 e Pixel 4A, nas versões 5G, destinados aos mercados dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Japão, Taiwan e Austrália.

O grande destaque será, sem dúvida, o Google Pixel 5… mas até sobre ele já muito foi revelado:

Chromecast e Google Nest Audio já estão dentro das caixas

A poucos dias do evento, as lojas já deverão estar a organizar-se para colocar nas prateleiras estes novos produtos. De tal forma, que no Walmart, o Google Nest Audio já pode ser mesmo fotografado, tendo sido captado por um cliente que partilhou as imagens no Twitter.

Além disso, uma loja online, a Lowe’s, já o tem listado e com fotos oficiais.

Apesar disto, os preços oficiais não foram ainda associados aos produtos, contudo, rumores avançam que a coluna inteligente Google Nest Audio será colocada à venda por 99,99 dólares.

Esta coluna, além do suporte óbvio da Google Assistant terá a tecnologia de “som inteligente”, Smart Sound, que se adapta ao ambiente e ao espaço onde está instalado, ajustando-se caso seja movido ou mudado de lugar. De relembrar que esta tecnologia foi lançada com o Google Home Max.

O novo Chromecast, que se avançou que poderia ser chamado de Sabrina, também surgiu dentro da sua caixa, ao que tudo indica, original.

Foi numa partilha no Reddit que surgiu um pequeno vídeo que mostra a caixa do pequeno aparelho que, desta vez, trará consigo o Android TV. Ou melhor, algo redesenhado para este produto, baseado em Android TV, mas rebatizado de Google TV. Evidentemente, terá também um controlo remoto para tirar partido das funcionalidades deste novo Chromecast.

Resta aguardar por dia 30 de setembro para ter a confirmação de todas estas novidades. Nós estaremos cá para acompanhar todo o evento e dar-lhe a conhecer os novos gadgets da Google.