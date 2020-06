O Chromecast foi uma das melhores invenções da Google para levar o smartphone para a TV. No entanto, depois de em 2016 ter lançado a versão Ultra deste dispositivo, onde adicionou suporte para 4K, HDR, Dolby Vision, e ainda uma porta Ethernet e uma ligação Wi-Fi mais rápida, pouco mais havia para inovar.

Assim, a Google parece estar pronta a transformar o Chromecast numa verdadeira box de TV e, entretanto, surgiram mais informações e imagens do que aí vem.

A dependência entre o Chromecast e o smartphone para reproduzir conteúdos na TV poderá estar para terminar em breve com a chegada de uma nova versão. Até há pouco tempo, falava-se que este novo modelo poderia vir denominado como Chromecast Ultra 2, no entanto, parece que a Google tem um novo caminho traçado.

Google Sabrina poderá ser o nome do produto que virá substituir o Chromecast Ultra, lançado em 2016.

Google Sabrina – o futuro Chromecast?

Os rumores em torno do futuro Chromecast há muito que indicam mudanças profundas naquilo que é o conceito do produto da Google. A primeira delas é que o dongle será vendido sob a marca Google Nest. De uma forma resumida, podemos dizer que estaremos perante algo mais próximo de uma box de TV, com Android TV.

Este produto, sob o codname Sabrina, surgiram recentemente em imagens retiradas de um vídeo de marketing do produto lançadas antes do tem, que mostram um design diferente, mais ovalizado que o Chromecart Ultra. Além disso, recebe também a cor rosa, além do preto e do branco já existentes. Pelas imagens divulgadas daquilo que poderá ser o futuro Chromecast, há a sensação de que terá um acabamento texturado, ao invés do acabamento brilhante.

Outras imagens, revelam também o novo controlo remoto, onde se destaca o botão para o Google Assistant. Talvez possam existir botões de ligação direta para Netflix ou YouTube, no entanto, não há qualquer certezas quanto a isso.

Há ainda outras imagens que revelam um pouco da interface de utilizador do Android TV integrado. É possível ver listas de programas em reprodução automática, títulos recomendados e o serviço de reprodução associado.

Há informações adicionais recolhidas através da análise ao firmware que revelam que irá suportar Dolby Vision e que se baseia num SoC Amlogic, ainda que não haja certezas do processador que o irá equipar.

Por fim, rumores indiciam que o Google Pixel 4a venha a ser lançado no próximo mês de julho, podendo trazer consigo o Google Sabrina. Além disso, é esperado que o preço deste produto se situe abaixo do 80 dólares, afirmando-se como um concorrente à Mi Box da Xiaomi.