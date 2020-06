Já é conhecida a fornada de novos jogos do serviço da Sony, Playstation Now. 3 grandes jogos encontram-se disponíveis, entre eles Metro Exodus.

Entretanto, os Days of Play na Playstation Store também já começaram…

Junho já chegou, o que quer dizer que novos jogos também chegaram ao serviço de jogos em streaming da Sony: Playstation Now.

A lista deste mês compreende um dos meus favoritos de sempre: Metro Exodus. Tenho de confessar que é um dos meus jogos favoritos por ter tido a oportunidade de ler a obra original do seu autor Dmitriy Glukhovskiy, e dos jogos da série, conseguirem prestar-lhe homenagem de uma forma bastante credível.

No entanto, Metro Exodus não é o único jogo a chegar agora ao Playstation Now.

Metro Exodus

Terceiro capítulo da série Metro, Metro Exodus, que estará disponível até ao próximo dia 30 de novembro, dá continuidade à famosa saga distópica, com uma mistura de combate mortal, exploração e horror de sobrevivência.

Neste jogo extremamente imersivo e detalhado, os jogadores são Artyom, um veterano sobrevivente do Metro de Moscovo que emerge no ambiente desértico da Rússia para explorar níveis vastos e não lineares, repletos de mutantes letais, criminosos errantes e abastecimentos preciosos.

Uma jornada de um ano que o levará do verão abrasador e radioativo às profundezas do inverno nuclear.

Aqui, já passou um quarto de século desde o holocausto nuclear, e os jogadores terão de fugir do seu abrigo no Metro de Moscovo e liderar um grupo de Spartan Rangers numa incrível aventura de ação na primeira pessoa.

Dishonored 2

Em Dishonored 2, que o Pplware teve oportunidade de experimentar aqui, passaram 15 anos desde que a Praga de Ratazanas atacou a cidade de Dunwall.

O Lorde Regent, cujo reino cruel prejudicava mais os habitantes da cidade do que os próprios roedores que a infestavam, desapareceu. No seu lugar encontram-se agora, a incerteza e o medo. Um intruso de outro mundo reivindicou o lugar de Emily Kaldwin como líder da cidade e deixou o destino das Ilhas em perigo.

Cabe aos jogadores regressar à cidade de Dunwall e voltar a colocar a imperatriz no seu trono. Para isso, estes poderão jogar com o protetor real Corvo Attano ou com a própria imperatriz deposta Emily Kaldwin, e aventurar-se além das ruas sujas de Dunwall e até à exótica cidade costeira de Karnaca.

Por entre o seu esplendor decadente irá o jogador encontrar a chave para devolver a imperatriz Kaldwin ao poder.

NASCAR Heat 4

NASCAR Heat 4 permite aos jogadores colocarem-se atrás do volante das corridas da NASCAR e traz novos recursos como esquemas de pintura desbloqueáveis e, entre outros, uma interface de utilizador dinâmica.

Para além disto apresenta ainda uma variedade de modos para os jogadores provarem as suas habilidades de condução, incluindo um robusto modo carreira, desafios difíceis e confrontos tensos no modo multijogador.

Esta é, portanto, a lista de jogos novos do catálogo do PlayStation Now. De recordar que este serviço permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem que seja necessário ter a versão física ou digital de um jogo) alguns dos melhores jogos da PS4, PS3 ou PS2, numa PlayStation 4 ou num PC com Windows.

Alternativamente, o PS Now também permite descarregar os jogos da PS4 e PS2 diretamente para a PlayStation 4, para que seja possível jogar offline com uma resolução totalmente nativa.

Gostámos destes jogos e vocês?

Days of Play na Playstation Store

Entretanto, também os Days of Play já arrancaram na PlayStation Store com variadas ofertas e para todos os gostos.

A campanha Days of Play, arrancou no passado dia 3 e prolonga-se até 17 de junho na PlayStation Store, e já começou antes no passado dia 25 de maio (até dia 8 de junho) nos pontos de venda habituais. A lista de títulos disponíveis (versão digital):