O regresso de uma lenda com Crazy Taxi: World Tour

A SEGA of America anunciou, no decorrer do Xbox Games Showcase 2026, o regresso de um ícone: Crazy Taxi: World Tour encontra-se em desenvolvimento e está previsto para o próximo ano.

Durante o Xbox Games Showcase 2026, a SEGA of America anunciou oficialmente Crazy Taxi: World Tour, um novo título da lendária série que combina ação eletrizante com condução emocionante e ... eticamente duvidosa.

A acompanhar o anuncio foi revelado um trailer, ao som da icônica música "All I Want" dos The Offspring (faz sentido, certo?), que acompanha Axel, o protagonista da série, numa perseguição a alta velocidade através de uma cidade algo familiar.

O jogo adquire uma maior liberdade e abrangência, graças às capacidades das plataformas atuais, levando-o em direção a uma nova e eletrizante aventura em redor do mundo. Crazy Taxi: World Tour tem lançamento previsto para 2027.

Liderado por Kenji Kanno, criador original de Crazy Taxi, Crazy Taxi: World Tour convida os jogadores a participarem numa insana corrida à volta do planeta. A nova campanha World Tour desafiará todos os aspirantes a taxistas a caçarem os misteriosos bandidos mascarados que roubaram o carismático táxi de Alex, enquanto completa missões e desafios extremos.

Principais características do jogo:

Novos mapas e missões: vamos poder explorar terrenos novos e diversificados em cinco cidades distintas.

Modos multijogador: será possível jogar contra os nossos seus amigos ou outros jogadores do mundo todo

Novos veículos e opções de personalização: será possível desbloquear uma grande variedade de veículos e opções de personalização para criarmos o nosso próprio veículo exclusivo

Modo clássico: neste modo poderemos reviver o jogo original com o modo Arcade.

Crazy Taxi: World Tour estará disponível para Xbox Series X, Xbox no PC, Steam, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2. É um jogo Xbox Play Anywhere que já pode ser adicionado à sua lista de desejos no Xbox Series X, Xbox no PC, Steam e PlayStation 5.