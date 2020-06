Google melhora o suporte à chave de segurança no iPhone

A Google está a “modernizar” os seus sistemas de segurança no iPhone. Assim, o utilizador já pode usar mais tipos de chaves de segurança física para desbloquear a sua conta do Google em dispositivos Apple. Conforme foi informado pela empresa, esta vai melhorar a utilização de chaves de segurança NFC e USB nos iPhones. Como tal, fica dispensada a utilização da app Google Smart Lock.

A partir de hoje, está disponível uma alteração que permite o suporte nativo à implementação W3C WebAuthn para Contas da Google em dispositivos Apple com iOS 13.3 e superior.

Google melhora segurança no iOS

Com o intuito de facilitar a utilização dos recursos de segurança nos smartphones da empresa de Cupertino, a Google facilita a partir de hoje o uso de mais tipos de chaves de segurança física para o utilizador se autenticar na sua conta do Google.

Para dispositivos iOS a correr o iOS 13.3 ou posterior, a gigante das pesquisas suporta agora o padrão W3C WebAuthn para chaves de segurança física. Isso significa que o utilizador pode usar chaves de segurança USB ou NFC, para fazer login com segurança nas aplicações e sites da Google recorrendo à sua conta pessoal ou empresarial da empresa.

Os utilizadores podem usar chaves Lightning ou USB como o YubiKey 5Ci, por exemplo. Carregar uma chave de segurança física e usá-la para desbloquear o seu iPhone ou contas pode parecer um aborrecimento, mas é uma das formas mais seguras de 2FA (autenticação multifator) disponíveis.

Conforme poderemos ver a seguir, a Google lista as seguintes opções para usar chaves de segurança com a sua conta do Google:

As chaves de segurança USB-A e Bluetooth Titan têm a funcionalidade NFC incorporada. Isso permite que toque na sua chave na parte de trás do seu iPhone quando solicitado no login.

Pode usar uma chave de segurança do Lightning como o YubiKey 5Ci ou qualquer chave de segurança USB se tiver um adaptador de câmara Apple Lightning para USB.

Pode ligar uma chave de segurança USB-C diretamente a um dispositivo iOS que tenha uma porta USB-C (como um iPad Pro).

A Google sugere a instalação da app Smart Lock para usar as chaves de segurança Bluetooth e a chave de segurança integrada do telefone. Isto permite que use o iPhone como uma chave de segurança adicional para a sua Conta do Google.

Assim, com estas melhorias, os utilizadores poderão ter a segurança máxima, mas com mais recursos. Torna-se mais simples autenticar as contas da gigante das pesquisas num iPhone ou iPad.

