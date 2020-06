Farto de abrir publicações no browser do Facebook? Saiba como resolver

Cada vez que está a passar pelo feed do Facebook e quer abrir uma notícia ou um vídeo no YouTube, lá é aberto o browser nativo do Facebook. Para uma leitura rápida poderá ser útil, mas perde funcionalidades que está habituado a utilizar no seu browser ou nas apps associadas.

Assim, para se ver livre desta opção e abrir qualquer ligação no seu browser predefinido ou nas apps, como o YouTube, por exemplo, há solução.

Adeus ao browser do Facebook

A app Facebook tem associada a si um browser que permite abrir qualquer ligação partilhada na rede. No entanto, muitas das funcionalidades que teria se as ligações fossem abertas numa app dedicada ou no próprio browser que tem como predefinido no smartphone não estão disponíveis.

Para tal, é necessário, depois de abrir o link, carregar nos três pontos, para abrir as definições e escolher a opção “Abrir em Chrome”, “Abrir em YouTube”, ou qualquer outra opção de app associada.

Há forma de saltar este passo e abrir tudo diretamente nos serviços associados.

As ligações abrem externamente

Para desativar esta opção, deverá seguir os seguintes passos:

Abrir o menu do Facebook

do Facebook Em Definições e privacidade, abrir Definições

O passo seguinte é procurar por Multimédia e contactos , no final da lista

, no final da lista A opção As ligações abrem externamente deverá ser ativada

Nada mais há fazer, a partir de agora todas as ligações que abrir no Facebook serão direcionadas para as aplicações correspondentes. É importante referir que esta opção pode ser igualmente ativada no Messenger, já que partilha do mesmo “problema”.

E no Messenger?

No Messenger, ao carregar em cima da sua foto, abrir as opções da app. Será em Fotos e Multimédia que terá a opção para ativar Abrir ligações no browser predefinido.

O processo está concluído nas duas aplicações, podendo assim tirar mais partido das ligações que abre através dos serviços do Facebook.