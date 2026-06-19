Instagram já permite adicionar legendas diferentes a cada foto dos carrosséis

O Instagram voltou a reforçar as opções de personalização da sua plataforma com uma novidade há muito aguardada pelos utilizadores. A rede social passou a permitir a criação de legendas individuais para cada imagem incluída num carrossel.

Mais controlo na criação de carrosséis no Instagram

Até agora, todas as fotografias ou vídeos presentes num carrossel partilhavam a mesma legenda. Com esta atualização, cada elemento pode receber uma descrição própria, o que facilita a criação de conteúdos mais detalhados e organizados.

A nova funcionalidade pode ser ativada através de uma opção disponível na área de edição das legendas. Assim, os utilizadores podem decidir se pretendem manter uma única descrição para toda a publicação ou adicionar textos específicos a cada imagem ou vídeo.

Esta alteração abre novas possibilidades para quem utiliza os carrosséis para apresentar produtos, partilhar tutoriais ou criar conteúdos sequenciais mais fáceis de acompanhar.

Atualização chega gradualmente aos utilizadores

A distribuição da novidade já começou, embora possa demorar vários dias até ficar disponível para todas as contas. A funcionalidade surge algum tempo depois de o Instagram ter aumentado o limite de conteúdos por carrossel, passando de 10 para 20 elementos.

Com a combinação de até 20 imagens e 20 legendas distintas, os criadores de conteúdo passam a dispor de mais ferramentas para desenvolver publicações mais completas e criativas.

Nos últimos meses, a plataforma tem introduzido várias melhorias. Entre elas destacam-se o suporte para Ultra HDR e Night Sight na câmara integrada da aplicação em dispositivos Android.

Além disso, o Instagram também tem vindo a apostar numa maior personalização da experiência dos utilizadores, permitindo ajustar o funcionamento do algoritmo e reorganizar as publicações apresentadas na grelha do perfil.

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