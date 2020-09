Uber promete que até 2040 todos os seus veículos serão elétricos

Não demorou até que a Uber se apoderasse do negócio das boleias, quer em Portugal, como em vários países do mundo. Aliás, a plataforma está disponível no nosso país e, recentemente, começou a ser possível chamar um Uber desde qualquer parte do território português.

Esta terça-feira, a empresa prometeu que, até 2040, todos os veículos inseridos na sua plataforma global serão elétricos.

Frota completamente elétrica até 2040

No início de fevereiro, a Uber disse contar com 5 milhões de condutores, em todo o mundo. Ademais, informou acerca da criação de parcerias com empresas estabelecidas nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Além da General Motors, Renault, Nissan e Mitsubishi, a Uber pretende alargar o leque, incluindo outras empresas automóveis.

Isto, porque pretende que, até 2040, todos os veículos da sua plataforma global sejam elétricos. Assim, prometeu contribuir com 800 milhões de dólares, até 2025, para auxiliar os condutores a mudar para veículos alimentados a bateria. Ou seja, além desta ajuda monetária, as parcerias com as empresas automóveis permitirão que os seus condutores tenham descontos na compra, aluguer ou carregamento dos veículos elétricos.

Conforme dito pela Uber, os veículos abrangidos pela sua plataforma de viagens nos Estados Unidos, Canadá e Europa terão emissão zero, até 2030. Dessa forma, será possível aproveitar o apoio regulamentar e as infraestruturas que cada região oferece.

Ademais, a Uber pretende reduzir o custo global de propriedade dos veículos elétricos, atualmente mais caros que os veículos a gasolina.

Uber premeia condutores com “viagens verdes”

Esta nova promessa da Uber surge em prol de vários anos de críticas e exigências por parte de grupos ambientalistas. Isto, porque era frequentemente sublinhado o papel dos veículos de transporte, tanto na poluição, como no congestionamento do trânsito.

Aliás, a menor rival da Uber, nos Estados Unidos, Lyft, prometeu, em junho, eletrificar toda a sua frota, até 2030. No entanto, admitiu que não iria fornecer qualquer tipo de incentivo aos condutores. Por sua vez, a Uber garantiu que, a partir de agora, todos os condutores dos Estados Unidos e do Canadá que conduzirem um carro elétrico receberão 1 dólar, sempre que os passageiros optarem por reservar e pagar uma “viagem verde”.

Estes planos da Uber poderiam ser um trunfo para a indústria automóvel, consciencializando-a da importância da massificação dos carros elétricos. Além disso, podem servir como “abre olhos”, para que sejam instaladas mais estações de carregamento que são, na maioria dos casos, obstáculos ao investimento num elétrico.