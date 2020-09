LG Wing: O smartphone com ecrã giratório vai custar cerca de 800 euros

A LG surpreendeu recentemente o mercado ao anunciar o seu smartphone LG Wing que se caracteriza por ter um ecrã duplo e giratório, também designado como ecrã em “T”.

Agora a empresa sul-coreana confirmou o preço deste curioso e inovador equipamento. E de acordo com o revelado, o smartphone custará cerca de 940 dólares, pouco mais de 800 euros numa conversão direta.

LG revela o preço do smartphone LG Wing

A tecnológica sul-coreana arriscou e desenvolveu um dispositivo móvel diferente do que já existe, e satura, o mercado. Assim nasceu o LG Wing, um smartphone com ecrã duplo giratório, com um design muito atraente e elegante.

Mas agora a empresa deu a conhecer à Yonhap, a maior agência de notícias da Coreia do Sul, o preço deste interessante telefone. Assim, segundo as informações dadas, o LG Wing vai custar 1.098.900 won, o que corresponde a cerca de 805 euros, numa conversão direta.

Sendo assim, este será então um dos telefones flexíveis mais barato do mercado.

O LG Wing traz dois ecrãs posicionados um sobre o outro. O ecrã maior é um OLED de 6,8 polegadas com resolução 2.460 x 1.080 e está equipado com um mecanismo giratório a 90º. O segundo ecrã, também OLED, é mais pequeno com 3,9 polegadas e resolução 1.240 x 1.080.

Um aspeto curioso é que o sistema operativo 10 foi adaptado para que o Wing consiga executar aplicações em simultâneo. Por exemplo, enquanto o GPS corre no ecrã principal, uma app de mensagens pode exibida no segundo ecrã.

Segundo os testes efetuados, o mecanismo giratório do LG Wing está preparado para girar cerca de 200 mil vezes. Em termos práticos, corresponde a cerca de 100 utilizações diárias ao longo de 5 anos.

Snapdragon 765G e três interessantes câmaras

No interior, o equipamento traz um processador Qualcomm Snapdragon 765G, com suporte a 5G. Conta com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, expansível até 2 TB com cartão microSD. Quanto à bateria, esta terá uma capacidade de 4.000 mAh com suporte a carregamento rápido sem fios.

Na parte traseira encontra-se o conjunto de três câmaras. A principal tem um sensor de 64 MP (f1.8/78º), uma grande angular (ultra wide) de 13 MP (f1.9/117º) e outra grande angular de 12 MP (f2.2/120º).

Segundo as informações, a LG não vai iniciar uma fase de pré-venda ao Wing. Vai sim optar por promover uma campanha durante todo o mês de outubro e oferecer aos clientes 70% de desconto para troca de qualquer um dos ecrãs nos dois primeiros anos após a compra.

O LG Wing deve chegar à Coreia do Sul e à Europa no mês de novembro.