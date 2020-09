Qualcomm anuncia o Snapdragon 750 5G para uma performance incrível nos jogos

A Qualcomm acaba de anunciar o Snapdragon 750 5G, o seu novo chip da série 7 para plataformas móveis com suporte à rede de quinta geração. Este chipset vai permitir uma experiência única ao utilizador, nomeadamente ao nível gaming.

O Snapdragon 750G vem assim substituir o Snapdragon 730G, já incorporado em vários equipamentos, e deverá ser lançado até ao final deste ano.

À medida que os smartphones se tornam mais versáteis, é importante que tenham um suporte capaz de oferecer ao utilizador a melhor experiência possível.

Neste sentido, quer os componentes de hardware como o software devem acompanhar as exigências e as tendências dos equipamentos. E a Qualcomm é uma das empresas que melhor faz esse trabalho.

Qualcomm anuncia o Snapdragon 750 5G

A empresa norte-americana Qualcomm anunciou hoje, dia 22 de setembro, o novo chip da Serie 7, o Snapdragon 750G. Este chip é então o sucessor do Snapdragon 730G, e promete uma fantástica performance, nomeadamente ao nível do gaming.

O chip permite um 5G verdadeiramente global, jogos HDR brilhantes e uma incrível performance de Inteligência Artificial. Segundo a empresa, até ao momento foram anunciados ou estão em desenvolvimento mais de 275 projetos baseados nas plataformas móveis do Snapdragon Series 7, entre eles 140 projetos 5G.

Vem com o sistema Modem-RF X52-5G, com suporte para mmWave e sub-6GHz, SA e NSA, TDD, FDD e Dynamic SpectrumSharing (DSS), roaming global e multi-SIM global. Este sistema permite assim que os equipamentos com o Snapdragon 750G suportem ligações multi-gigabit com um upload e download extremamente rápidos.

Snapdragon 750G vai permitir uma performance incrível para jogos

O Snapdragon 750G oferece recursos selecionados da Qualcomm® Snapdragon Elite Gaming ™ de forma a permitir uma jogabilidade suave e de baixa latência, para uma qualidade de entretenimento ainda mais rica.

Traz o GPU Adreno 619, e permite uma renderização de gráficos até 10% superior ao Snapdragon 730G, para imagens impressionantes e realistas. Além disso, os jogadores podem tirar proveito do 5G através de jogos multiplayer ou streaming.

Está equipado com o mais recente AI Engine de 5ª geração, que possibilita interações intuitivas e permitem uma câmara e vídeo inteligentes, tradução de voz, imagem avançada baseada em IA e experiências de jogo aprimoradas por IA. Com até 4,0 triliões de operações por segundo (TOPS), o Qualcomm AI Engine oferece uma melhoria de até 20% em relação ao 730G.

O chip é equipado com um CPU Kryo 570, que oferece até 20% de melhoria em comparação com o Snapdragon 730G. Assim, permite que o utilizador usufrua de uma melhor experiência no geral.

O Snapdragon 750G vem ainda com o Sensing Hub que combina vários fluxos de dados para casos de uso contextuais. Por exemplo, independentemente dos ruídos de fundo, como construção, crianças ou um cão a ladrar, o utilizador pode ouvir a fala em alto e bom som devido à suite de comunicação de áudio e voz baseado em IA da Qualcomm Technologies.

Este novo chip da Qualcomm deverá estar disponível até ao final de 2020.