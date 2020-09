Carro elétrico Hyundai IONIQ terá um ecrã flexível de 77 polegadas

Seguramente percebemos que o design dos carros deixou de estar rígido no que toca à mais exuberante inovação. O desafio dos elétricos está a mudar o paradigma do aspeto exterior e interior dos veículos. Como exemplo deste novo paradigma, a Hyundai traz agora uma proposta onde incluiu no habitáculo um ecrã flexível de 77 polegadas sobre a cabeça dos ocupantes.

A IONIQ, a submarca da Hyundai, dedica-se aos segmento dos híbridos e elétricos. A marca tem vindo a fugir ao rígido design sul-coreano. Assim, o IONIQ Concept Cabin, em parceria com a LG, traz uma oferta interessante arrojada.

Conforme temos vindo a perceber, o mercado dos elétricos tem sido um desafio para os designers da indústria automóvel. A extravagância de outros tempos é hoje encarada como o design que amanhã teremos nas estradas. Um caso típico é o da pick-up da Tesla, a Cybertruck. Depois há outros que apostam num interior mais completo e eclético, uns incluem ecrãs panorâmicos, outros uma cama para desfrutar da condução autónoma, outros até recheiam o interior com muito entretenimento.

Um ecrã que é uma TV, uma janela e uma cortina

A ideia parece ser a flexibilidade do que poderá uma ecrã dentro do caso fornecer. Com os carros cada vez mais autónomos, os passageiros podem maximizar o seu tempo. Há mais espaço, há mais conforto e mais tecnologia. Assim, no caso que trazemos hoje, vemos um ecrã OLED de 77 polegadas integrado no teto, com o qual é possível ver conteúdo personalizado para dois ocupantes. O facto de ser no teto não foi ainda explicado pela marca, apesar de fazer algum sentido.

O ecrã poderá ser um catalisador de emoções, de transmitir conteúdo que envolva o habitáculo em cenários desenhados e projetados para os ocupantes. A janela em formato de ecrã dobrável pode permitir muitos conteúdos, até ser uma janela para o infinito do espaço.

Além disso, e agora em algo mais mundano, os painéis flexíveis da LG poderão estar disponíveis para os passageiros se reclinarem e assistirem aos conteúdos de forma confortável.

Verdadeira sala de cinema dentro do Hyundai

Uma boa sala de entretenimento não pode ser só imagem. Assim, para acompanhar, a marca colocou colunas de som nos apoios da cabeça dos passageiros. O habitáculo torna-se numa sala de projeção e não só. Ok, o não só é para fazermos a passagem para outra funcionalidade… pouco usual.

Segundo o que é proposto e reparemos na imagem, com dois “armários” por baixo dos bancos, os passageiros dentro deste novo conceito de carro podem tratar da sua indumentária. Isto é, podem tratar do vestuário, indo ao ponto de engomar as peças de roupa enquanto viajam. Será eventualmente a pensar nos executivos que não querem aparecer com a roupa encorrilhada aos seus compromissos.

Além disso, o interior tem um espaço que permite guardar o calçado que é limpo de sujidade e odores. Por falar em higiene, a marca sul-coreana fala também num robô de limpeza de piso. A pensar na pandemia, o veículo terá luzes LED UV para garantir o habitáculo limpo e desinfetado.

A Hyundai planeia oferecer experiências de valor agregado a partir do IONIQ 5, um VE dedicado com lançamento previsto para o início do próximo ano.

Leia também: