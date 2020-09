O seu Cartão de Cidadão vai chegar através dos correios

Este tempo de pandemia é tempo de adaptação e de mudar alguns fluxos. O objetivo é sempre evitar grandes concentrações de pessoas, diminuindo assim a probabilidade de alguém ser infetado. O governo português tem colocado em prática algumas alterações e a partir de hoje há mais uma.

Os CTT – Correios de Portugal vão passar a fazer a entrega do cartão de cidadão.

De acordo com um comunicado enviado ao Pplware, os CTT – Correios de Portugal vão entregar o Cartão de Cidadão em casa dos portugueses, num projeto-piloto do Instituto de Registos e Notariado (IRN) e que arranca esta sexta-feira, 25 de setembro, no concelho de Oeiras. Este serviço irá, no entanto, ser gradualmente alargado a todo o País.

Os CTT, que contam com uma rede de distribuição de cerca de cinco mil Carteiros e uma rede de retalho com cerca de dois mil Atendedores nas cerca de 550 Lojas CTT espalhadas por todo o País, serão responsáveis pela entrega dos cartões.

Cartão de Cidadão: Serão entregues 350 mil via CTT

O envio dos 350 mil cartões do cidadão, cujos levantamentos estão pendentes, vai ser feito por correio registado e exclusivamente ao próprio

Os clientes receberão um SMS ou um email do IRN, conforme os contactos que tenha associado ao Cartão do Cidadão, a avisar da entrega do documento por correio registado e a informar que a receção só pode ser feita pelo próprio, e mediante prova da sua identidade.

Caso não seja possível a entrega na residência do cidadão naquele momento o Cartão de Cidadão poderá ser levantado na Loja Própria CTT indicada no aviso de entrega que foi deixado na caixa de correio. Em alternativa, o cidadão poderá recorrer ao serviço Alterar Entrega, que permitirá alterar o local de entrega, numa morada da sua preferência.

A medida, resulta de trabalho conjunto da área governativa da Justiça e da Modernização do Estado e da Administração Pública, visa dar resposta ao crescente número de cartões de cidadão que ficaram por entregar devido à pandemia, vai abranger os cidadãos nacionais com 18 ou mais anos residentes em Portugal que pediram e pagaram a renovação do Cartão de Cidadão; não têm agendamento marcado para levantar o documento até ao dia 31 de outubro; são capazes (isto é, que não estão sujeitos ao regime do maior acompanhado); têm os contactos de telemóvel ou email associados ao Cartão de Cidadão.

