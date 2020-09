Confirmado o Tesla Model S Plaid com mais de 830 km de autonomia e 320 km/h

Há poucas horas, no evento ‘Battey Day’, Elon Musk anunciou várias novidades entre as quais está uma nova versão do seu melhor carro, o Tesla Model S Plaid. Esta é uma variante com mais performance do Model S. Segundo o que foi anunciado, este novo elétrico terá uma autonomia acima dos 830 km e uma velocidade máxima de 320 km/h.

Além destas novidades que são bandeiras para este anúncio, há outras muito interessantes para “relançar” o interesse nos Tesla.

Tesla Model S Plaid sai para o mercado e quer arrasar a concorrência

A Tesla começa a receber cada vez mais concorrência nos vários vetores onde se tem destacado. Aliás, ao que parece, Elon Musk não gostou muito que a Lucid Motors tenha declarado uma autonomia acima dos 830 quilómetros no seu Lucid Air. Também não deve ter ficado satisfeito ao saber que este elétrico fosse apontado como mais rápido em determinados testes onde a Tesla tinha feito um excelente tempo.

Assim, durante a noite passada, por ocasião do Battery Day, a Tesla revelou novos projetos e produtos, entre os quais uma nova versão mais voltada para o desempenho do seu elétrico mais representativo, o Tesla Model S Plaid.

Elon sentiu o toque dos seus competidores

Foi no dia 9 de setembro que a Lucid Motors apresentou o seu primeiro carro elétrico, o Lucid Air. Este trouxe a premissa de ser o carro elétrico de produção capaz de projetar maior autonomia. Por outro lado, a Porsche com o seu Taycan Turbo S também parece ter retirado o trono do modelo elétrico mais rápido do Model S Performance.

A tesla posteriormente voltou ao circuito que serve de base de testes, levou o Tesla Model S Plaid a Nürburgring e há quem diga que conseguiu retirar alguns segundos ao tempo conseguido pela Porsche.

Com os seus dois principais rivais a reclamar o pódio, Elon Musk não podia ficar de braços cruzados. Nesse sentido e como já era uma versão que ganhou estatuto de veloz, a empresa americana decidiu anunciar uma nova versão do Tesla Model S, chamada Model S Plaid.

O que traz de novo este renovado carro elétrico?

O Model S Plaid vai ser uma versão ainda com mais performance do que o Performance. Traz um motor triplo, tração integral, e com, supostamente, uma bateria maior que será usada para percorrer mais distância.

Os dados anunciados pela Tesla dão conta de um carro que vai dos 0 aos 100 km/k em menos de 2,1 segundos. Além disso, consegue percorrer 400 metros em menos de 9 segundos. Assim, o Tesla Model S Plaid volta a puxar pela concorrência nos aspetos que têm caracterizado este mercado. É rápido, é ágil e com uma autonomia excelente.

Sobre a bateria, ainda há pouca informação, mas seguramente haveremos de voltar ao tema. Se está interessado em comprar o veículo, saiba que já pode fazer em Portugal. Conforme pode ver no site da Tesla, este está disponível para encomenda ao preço de 140.990 € e será entrega, estima-se, no final de 2021.

