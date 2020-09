Elon Musk: o Tesla Roadster voará em Nürburgring em 2021

Poderá ser a grande sensação automóvel de 2022. Apesar da Tesla o ter prometido para 2020, a pandemia atrasou os planos da construtora americana. Já se passaram quase três anos desde que Elon Musk apresentou o protótipo do que será a segunda geração do Tesla Roadster. Segundo o CEO da empresa, se tudo correr bem, as primeiras entregas acontecerão em 2022. Contudo, não iremos precisar de esperara tanto para o ver em ação porque, em 2021, o Tesla Roadster voará em Nürburgring.

Este bólide vai dos 0 aos 100 km/h em menos de 2 segundos e prometeu uma autonomia para 1000 km.

Tesla Roadster voará na pista em 2021

Segundo a resposta positiva do próprio Elon Musk, que se encarregou de o fazer no Twitter, o Tesla Roadster em 2021 passará por Nürburgring. Por sua única palavra, pode-se inferir que a empresa californiana vê o Green Hell como o cenário perfeito para testar o desenvolvimento do seu carro elétrico.

Qual é a missão da ida deste bólide a uma pista tão exigente?

Nesta altura em que a Tesla já sabe com que linhas se cose, qual será a razão para levar o bólide a uma pista tão exigente como a alemã? A verdade é que, desde a sua introdução, mal tivemos novos dados sobre o Roadster, uma vez que a Tesla priorizou outros projetos como o Tesla CyberTruck.

Assim, e em abono da verdade, não se saberá se estas performances anunciadas serão vistas e conseguidas em Nürburgring. Conforme o que a Tesla se gabou há três anos, a máquina em aceleração dos 0 a 100 km/h precisa apenas de 1,9 segundos. Além disso, a bandeira é também uma autonomia superior a 1000 quilómetros e uma velocidade máxima acima dos 400 km/h.

Este carro elétrico vem apimentado com um design aerodinâmico, um centro de gravidade bastante baixo e o ‘pacote SpaceX’ que inclui propulsores de ar frio para melhorar o desempenho do Tesla Roadster. Atributos que poderão fazer pensar numa possível volta rápida para provar aos seus rivais do que capaz num cenário como o Nürburgring.

Tesla Model S Plaid em Nürburgring

Não seria a primeira vez que Tesla enfrentaria o desafio de assumir a cobiçada volta mais rápida de Green Hell. Há um ano viajou para a Alemanha com alguns protótipos do Tesla Model S Plaid, uma variante desportiva equipada com três motores. O objetivo era arrebatar esse recorde do Porsche Taycan e a verdade é que as unidades californianas pareciam ser muito rápidas, mas a Tesla nunca publicou os tempos oficiais.

Apesar de algumas testemunhas terem dito que o Tesla Model S Plaid conseguiu bater a Porsche em 19 segundos, a verdade é que os tempos não forma conhecido e há quem refira que a razão para isso é revelar o feito no evento ‘Tesla Battery Day’ ou quando a apresentação do Tesla Model S Plaid se realizar, provavelmente antes do final de 2020.

