E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Experimentámos o novo Samsung Galaxy S23 Ultra, analisámos o smartwatch DTNO.1 DT8 Ultra, demos nota do lançamento do OnePlus 11, ensaiámos o novo Renault Austral, e muito mais.

A pensar em pequenas lojas, foi criada a Go-Infinity P80, uma impressora de talões pequena e prática que funciona por USB, Wi-Fi ou Bluetooth, tudo para facilitar o processo e dar uma maior liberdade de utilização.

Oferece todas as opções que precisa para facilitar a ligação ao seu POS e tirar o máximo partido do sistema ao melhor preço.

Apresentado na passada semana, o novo Samsung Galaxy S23 Ultra quer marcar o mercado dos smartphones e tornar-se o novo padrão. Com argumentos de peso, hoje trazemos esta nova proposta e vamos mostrar o que este tem de extraordinário para oferecer. Venha assim conhecer a fundo este novo smartphone de topo da Samsung.

O Governo concluiu a reforma da estrutura superior das Forças Armadas. Uma das novidades é ao nível do exército que vai criar um Centro de Guerra da Informação e Ciberdefesa. Mas há mais...

O ChatGPT chegou e tomou a Internet de assalto, sem uma resposta à altura das grandes empresas tecnológicas. A Google prometeu que iria revelar em breve a sua novidade e agora surgiu finalmente o Bard. Esta é a inteligência artificial que o vai ajudar e que vem diretamente da gigante das pesquisas.

A POCO apresentou ontem os novos smartphones integrados na gama média. Os modelos são os POCO X5 e POCO X5 Pro que se apresentam com ecrãs AMOLED com taxa de atualização de 120Hz, processadores da Qualcomm, câmaras de elevada qualidade e ainda baterias para muita autonomia... os preços começam nos 250 €.

Já vimos por aqui projetos que ambicionam retirar o dióxido de carbono da atmosfera, em larga escala. Ora, juntando o útil ao… útil, um grupo de empresas anunciou ter conseguido prender, em betão, dióxido de carbono retirado da atmosfera.

Atualmente as estradas de Portugal estão povoadas de SUVs compactos. Praticamente todos os fabricantes oferecem um modelo desta linha. A Renault, até agora, tinha como o seu representante neste segmento o Kadjar. Apesar de não ser um mau carro, muitos consideravam-no monótono e com falta de garra. A fabricante francesa percebeu o toque e lançou o Austral dentro do seu plano estratégico que apelidou de Renaulution. O embaixador deste SUV é o Austral e-Tech full hybrid 200, que vai dos 0 a 100 km/h em 8,4 segundos... e traz muitos cavalos hiperativos!

Fizemos mais de mil quilómetros no novo Renault Austral e já temos a nossa opinião.

A OnePlus prometeu e cumpriu. Hoje foi dia de lançamento oficial do seu smartphone de topo, o OnePlus 11 5G. As câmaras com tecnologia Hasselblad, o SoC é um Snapdragon 8 Gen 2 de alto desempenho, o ecrã Super Fluid AMOLED de 120Hz... São apenas alguns dos argumentos desta nova máquina, mas há mais!

Ter hoje um smartwatch com funcionalidades avançadas de monitorização pode ser bastante acessível. A marca DTNO.1 lançou no final do ano passado o modelo DT8 Ultra que, num olhar de relance, nos remete para a versão Ultra do Apple Watch... mas muito mais barato. Será que supera as expectativas?

Ainda com a versão mais recente a ser distribuída, a Google acaba de anunciar uma novidade, o Android 14. Esta nova versão vai ser desenvolvida nos próximos meses, mas a gigante das pesquisas marca aqui um ponto importante. A primeira Developer Preview está pública e pode ser já instalada nos smartphones Pixel da Google.

Um misterioso satélite russo Kosmos 2499 desfez-se no início do mês passado, criando uma nuvem de destroços que poderá permanecer na órbita da Terra durante mais de um século. Foi acidente ou um ato intencional?

A realme acabou de lançar mais um smartphone, realme GT Neo 5, direcionado para a gama média, que integra o processador de topo da geração anterior, o Snapdragon 8+ Gen 1, o que desde logo lhe garante um excelente desempenho. Contudo, as atenções estão viradas para a sua bateria com tecnologia de carregamento rápido de 240W! Sim, promete um carregamento dos 0 aos 100% em menos de 10 minutos.

A NASA está a preparar a sua missão científica a Marte e já escolheu o foguete para tal. Trata-se do New Glenn da Blue Origin, um veículo de lançamento orbital de carga pesada que, no entanto, ainda não fez o nenhum lançamento.

A Coca-Cola a e realme juntaram-se para lançar um smartphone de gama média/baixa, direcionado para jovens, e hoje foi o dia do grande lançamento. O smartphone vai custar menos de 250 €... mas há um problema.