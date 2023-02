Apresentado há poucos dias, o novo Galaxy S23 Ultra é agora um dos mais potentes smartphones da Samsung e do mercado. Com um foco especial na fotografia, esta proposta tem estado a deixar muito boas impressões. A mais recente reação a este smartphone veio de onde não era esperada, do próprio Elon Musk.

Com um novo sensor de 200 mpx, o Galaxy S23 Ultra quer conquistar o campo da fotografia nos smartphones. Os argumentos estão presentes e prontos a ser usados de forma diária, para obter as melhores fotografias, nos muitos modos que este dispositivo oferece.

Uma das mais interessantes funcionalidades é o seu zoom de 100x (Space Zoom) que permite captar imagens bem longe e com uma qualidade elevada. O próprio Marques Brownlee partilhou agora um vídeo no Twitter onde destaca a sua capacidade de tirar fotografias à lua.

Wow — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2023

Como sempre, esta publicação captou muita atenção dos utilizadores do Twitter, com um deles em especial. O novo CE da rede social veio comentar esta publicação e o vídeo, usando apenas uma simples palavra: "wow".

A reação de Elon Musk está a atrair muita atenção sobre o Galaxy S23 Ultra, com muitos a responderem à sua publicação original. Para lá das muitas partilhas e gostos que o próprio Marques Brownlee obteve, até a Samsung EUA veio comentar a reação do CEO do Twitter.

I know, right?! — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) February 7, 2023

Claro que o novo Samsung Galaxy S23 Ultra tem muitos mais argumentos que as suas câmaras fotográficas. Um SoC dedicado e ajustado ao restantes hardware, RAM de elevada velocidade e até um sistema de arrefecimento único.

Agora que está a chegar ao mercado, esta nova proposta terá ainda mais espaço para ser comparada com a concorrência e com o que esta oferece. Os argumentos mostram que se deverá bater de igual e provavelmente até bater todos os que se cruzarem com este smartphone da Samsung.