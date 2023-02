A Starlink tem sido uma ajuda essencial no conflito que coloca frente a frente a Ucrânia e a Rússia. Foi a forma encontrada para garantir o acesso à Internet e grande parte das comunicações. Com a sua utilização a decorrer sem problemas, surge agora uma questão. A SpaceX não quer que a Ucrânia use a Starlink para controlar drones militares.

Starlink para controlar drones militares

Apesar de Elon Musk e a SpaceX terem garantido desde o primeiro momento o apoio à Ucrânia, este não tem sido isento de problemas. No terreno tudo parece funcionar, mas a verdade é que manter este serviço tem custos elevados e nem todos estão dispostos a suportar este preço.

Agora, numa conferência nos EUA, a chefe de operações da SpaceX , Gwynne Shotwell, veio alertar a Ucrânia para uma questão. A empresa não vê qualquer problema na utilização do acesso à Internet em cenário de guerra para comunicações, mas tem uma imposição que é importante e pode trazer alguns problemas na prática.

Não querem que este acesso à Internet e o seu serviço seja usado para controlar drones militares. A SpaceX alertou também que pode limitar a capacidade da Ucrânia de usar o Starlink com drones de combate, e que já o fez. A empresa não explicou, no entanto, como consegue fazer este bloqueio.

SpaceX e Elon Musk contra esta prática

A Ucrânia diz, no entanto, que não está preocupada com esta nova situação da Starlink. O secretário do conselho de segurança nacional, Oleksiy Danilov, revelou que o país não depende apenas do Starlink para operações militares e pode precisar apenas mudar os meios de ataque em alguns casos.

Ainda que tenha de recorrer a estas alternativas, o conselheiro do Ministério do Interior, Anton Gerahchenko, reconhece a importância da utilização dos serviços da Starlink. Do que revelou, esta proposta da SpaceX e de Elon Musk ajudou a salvar "centenas de milhares de vidas".

A Starlink provou ser importante para a Ucrânia desde que a invasão russa no ano passado. O país usa o serviço para ligar civis, agências governamentais e unidades militares que não podem contar com acesso terrestre à Internet. No caso dos drones, era usado para coordenar voos de reconhecimento a alvos de longa distância e ataques.