Portugal: Exército vai ter Centro de Guerra da Informação e Ciberdefesa

O Governo concluiu a reforma da estrutura superior das Forças Armadas. Uma das novidades é ao nível do exército que vai criar um Centro de Guerra da Informação e Ciberdefesa. Mas há mais...

O Governo aprovou em Conselho de Ministros, no passado dia 2 de fevereiro, o Decreto Regulamentar que conclui a reforma da estrutura superior das Forças Armadas iniciada em 2021, com a revisão da Lei de Defesa Nacional e com a aprovação da nova Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA).

Centro de ciberdefesa do Exército irá robustecer a capacidade de resposta

De acordo com a publicação na página do Governo, no Exército, atendendo à relevância das áreas da guerra da informação no quadro internacional, irá ser criado o Centro de Guerra da Informação e Ciberdefesa e o Centro de Transmissões do Exército, com o intuito de robustecer a capacidade de resposta nestes domínios.

É também criado o Centro de Capacitação Tática, Simulação e Certificação, com a finalidade de preparar o produto operacional terrestre para fazer face às ameaças atuais emergentes.

Na Força Aérea, procedeu-se "à reestruturação dos órgãos centrais de administração e direção, e são definidas as competências do Gabinete Coordenador de Missão no âmbito dos Incêndios Rurais".

Na Marinha "são atualizadas diversas competências do Estado-Maior da Armada, que decorrem da necessidade de assegurar a coordenação, a supervisão e o controlo das atividades relativas à transformação, bem como a promoção no domínio da inovação".