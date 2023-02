OnePlus Pad vai ser compatível com caneta e teclado

A OnePlus vai lançar o seu primeiro tablet já amanhã e partilhou um vídeo onde mostra os acessórios do OnePlus Pad que deverá estar enquadrado numa gama média de preços.

O OnePlus Pad já foi confirmado oficial e a empresa não deixa por mãos alheias a partilha de informações. Os rumores, desta forma, não têm qualquer expressão e é a fabricante quem ganha as atenções.

A OnePlus tem evento de lançamento marcado para amanhã, 7 de fevereiro, com os holofotes apontados para o smartphone de topo OnePlus 11 5G. Este smartphone vai chegar para enfrentar os pesos pesados do segmento, nomeadamente a linha Galaxy S23 da Samsung, com lançamento marcado para 1 de fevereiro.

Além do smartphone de topo, a empresa já tinha revelado que ira também lançar ao mercado uns novos earbuds, os OnePlus Buds Pro 2. Em montra neste evento, haverá ainda espaço para o lançamento de um produto novo, um teclado mecânico, ainda que este só chegue oficialmente ao mercado, mais próximo do mês de abril.

OnePlus Tab terá acessórios para elevar a produtividade

Dado que o tablet é também uma novidade no portefólio de produtos da OnePlus há também muitos fãs entusiasmados com este lançamento. Depois de vários rumores, OnePlus confirmou que efetivamente o tablet iria ser lançado agora.

Ainda que as especificações concretas sejam uma incógnita, sabe-se que este OnePlus Pad vai estar enquadrado numa gama média de preços, possivelmente a rondar os 300 €.

Num vídeo oficial e também nas redes sociais, surgem como acessórios uma capa teclado e uma caneta, que tenta mostrar fluidez. Estes dois acessórios são hoje essenciais em qualquer tablet, elevando a sua produtividade.

Mas há mais. A OnePlus refere que o tablet terá autonomia para 12,4 horas de reprodução de vídeo e terá ligação com o smartphone facilitada.

Resta agora esperar por amanhã para conhecer todas as novidades da OnePlus reservadas para este evento que estaremos a acompanhar em direto, a partir das 14 horas.