NASA escolhe New Glenn da Blue Origin para missão científica a Marte

A NASA está a preparar a sua missão científica a Marte e já escolheu o foguete para tal. Trata-se do New Glenn da Blue Origin, um veículo de lançamento orbital de carga pesada que, no entanto, ainda não fez o nenhum lançamento.

A missão é chamada Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers ou ESCAPADE, e foi projetada para estudar a magnetosfera de Marte através de spacecraft gémea. A NASA está a planear um lançamento para o final de 2024 para a missão.

O foguetão New Glenn da Blue Origin foi o veículo de lançamento orbital de carga pesada da empresa de Jeff Bezos escolhido pela NASA para uma missão científica a Marte, mas ainda não fez o seu primeiro lançamento. Esta notícia acaba por ser ainda mais relevante porque se trata também do primeiro contrato interplanetário entre a NASA e a Blue Origin.

O New Glenn é a resposta da empresa ao Falcon Heavy da SpaceX e aos veículos pesados ​​de outras empresas. A Blue Origin inicialmente tinha 2020 como meta para o seu primeiro lançamento e a própria NASA já tinha aprovado várias missões científicas e de exploração não tripuladas para esse ano, mas os eventos continuam por acontecer.

No final de março do ano passado, Jarrett Jones, vice-presidente sénior da Blue Origin para a New Glenn, admitiu que o veículo não voaria em 2022 e a empresa estava em processo de definição de uma nova data.

A NASA, contudo, concedeu à Blue Origin o contrato para ESCAPADE sob o programa Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR), que foi projetado para promover o crescimento dos serviços de lançamento comercial nos EUA. A agência pretende usar veículos de lançamento de participantes do programa especificamente para "pequenos satélites e cargas úteis de Classe D" que podem tolerar maior risco.

Significa isto que os contratos VADR são destinados a missões de baixo custo. "Ao usar um nível mais baixo de garantia de missão e melhores práticas comerciais para o lançamento de foguetes, esses contratos altamente flexíveis ajudam a ampliar o acesso ao espaço com custos de lançamento mais baixos", disse a NASA no anúncio da escolha do New Glenn.

A missão ESCAPADE será lançada do Complexo de Lançamento Espacial-36 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. Levará cerca de 11 meses para a missão chegar ao planeta vermelho. Depois disso, serão ainda necessários mais alguns meses para que a spacecraft gémea atinja a órbita ideal para recolher informações sobre a magnetosfera marciana.

Os dados recolhidos poderão ajudar a dar aos cientistas uma melhor compreensão do clima espacial, de modo a criar formas para proteger melhor os astronautas e satélites na exploração do planeta vermelho.