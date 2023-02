CEO da Activision Blizzard diz que a Sony está a tentar sabotar a compra pela Microsoft

Está difícil de concluir a compra da Activision Blizzard por parte da Microsoft. E agora é o próprio CEO da criadora de Call of Duty, Bobby Kotick, quem fala sobre este problema ao dizer que a Sony está a tentar sabotar esta mesma compra.

CEO da Activision Blizzard acusa a Sony de sabotar a compra da empresa

A compra da Activision Blizzard pela Microsoft por mais de 60 mil milhões de euros tem sido um dos mais badalados e polémicos assuntos atualmente no setor tecnológico. E continuam a chegar novos detalhes que ilusttram bem que este tema ainda está longe se terminar.

De acordo com as últimas informações, o CEO da criadora de jogos, Bobby Kotick, fez recentemente uma declaração oficial ao jornal Financial Times depois que as entidades reguladoras do Reino Unido, Europa e Estados Unidos da América mostraram o cartão vermelho ao negócio. Os detalhes indicam que o executivo mostrou a sua preocupação com a situação e disse que o CEO da Sony Interactive Entertainment, entre outros executivos, está a tentar parar a compra da Activision pela Microsoft.

Segundo Kotick:

De repente, toda a equipa de gestão da Sony deixou de falar com qualquer pessoa da Microsoft. Acho que tudo isto é a Sony a tentar sabotar a transação. Toda a ideia de que não vamos disponibilizar suporte à PlayStation ou que a Microsoft não iria oferecer suporte à PlayStation é absurda.

Neste seguimento, num pedido de resposta feito pelo Financial Times, a Sony respondeu que "estamos em contacto com a Microsoft e não temos mais comentários sobre as nossas negociações privadas".

Kotick, no entanto, mesmo com toda esta polémica continua na esperança de que a aquisição da empresa fique finalizada em julho de 2023.

