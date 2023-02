A Coca-Cola a e realme juntaram-se para lançar um smartphone de gama média/baixa, direcionado para jovens, e hoje foi o dia do grande lançamento. O smartphone vai custar menos de 250 €... mas há um problema.

O novo smartphone realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition

O realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition é um smartphone Android 13, com ecrã de 6,72", resolução fullHD+ e uma taxa de atualização de 120Hz. O processador que o equipa é um Snapdragon 695 5G e está disponível com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

As câmaras traseiras são de 108 MP, f/1.8, e 2MP (profundidade) e grava a 1080p a 30fps. A câmara frontal é de 16 MP e grava na mesma resolução que a traseira.

A bateria é de 5000 mAh com carregamento rápido a 33W, tem Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5,1 e jack de áudio de 3,5mm. O sensor de impressões digitais fica posicionado na lateral.

O especial desta versão do smartphone realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition é, de facto, o design completamente inspirado na marca de refrigerantes. A traseira é dividida por uma faixa vermelha com a inscrição da marca Coca-Cola e do lado preto existem as câmaras com um anel vermelho e a marca realme inscrita.

A própria interface foi desenhada sobre o Android 13, mas com inspiração na Coca-Cola, com ícones vermelhos e pequenos pormenores que remetem para o lado refrescante e para o gás característicos.

Mas qual é o problema?

O preço do smartphone, numa conversão direta à taxa de câmbio atual, situa-se nos 238,27 €. Um preço bastante atrativo e o smartphone fica disponível a partir de dia 14 de fevereiro. No entanto, o problema é que este modelo foi criado para o mercado indiano e em quantidades limitadas, pelo que não se espera que venha a ser comercializado no mercado internacional.