Como será o iOS 17? Não sabemos, mas há um vídeo que lança umas ideias…

Estamos a poucos meses da apresentação do iOs 17. Se a Apple não mudar as regras do jogo, o novo conjunto de sistemas operativos deverá ser lançado em junho, no evento WWDC2023. E o que virá de novo? Vamos ver um vídeo de conceito para podermos perceber que há margem para a Apple melhorar alguns aspetos do iOS.

Ainda estamos a meses do lançamento do sistema operativo iOS 17 em junho, mas sabemos uma quantidade limitada de informações sobre a atualização porque a Apple já trabalha no software.

Aliás, jádecalcamos muitos dos rumores e eventuais fugas de informação onde se destaca o empenho nas tecnologias de realidade mista. Sobretudo estará evidente a aposta nos óculos de RA/RV que, dizem, estão a caucionar uma série de recurso das equipas de programadores da empresa de Cupertino.

Também já existem "prognósticos" sobre os equipamentos que serão suportados pela nova versão do iOS:

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone SE (2020);

iPhone 11 Pro Max;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11;

iPhone XS Max;

iPhone XS;

iPhone XR;

iPhone X.

Atenção, estas são apenas indicações com base numa previsão, até porque não há qualquer informação oficial.

E que mais novidades poderão aparecer no iOS 17?

Há sempre margem de manobra e a Apple, a cada nova versão, introduz algo novo que depois vai amadurecendo e afinando até se tornar numa ferramenta nativa e insubstituível, como o fez, por exemplo, com a app Meteorologia, entre outras.

OS widgets são outro alvo que deverá ser visado pelas melhorias de design e usabilidade, podendo expandir a ação deste grupo de atalhos. Mas há mais. Um vídeo de conceito, produzido por Kevin Kall, passa ao de leve nalguns pontos que mereciam uma evolução:

Claro, não há dúvidas, até pelo muito que se introduziu nestas últimas versões do iOS, que o iOS 17 será o iOS mais ambicioso de sempre.

Conforme podemos ver no vídeo, poderá agora trazer mais à personalização do ecrã de bloqueio, acrescentar uma ferramenta que é trunfo para muitos utilizadores Android (os que usam), falamos do ecrã dividido no iPhone, notificações redefinidas, modo Pro na Câmara, widgets interativos para além de melhor desempenho, estabilidade e duração da bateria.

Esperamos que a Apple lance o iOS 17 aos programadores na Conferência Mundial de Programadores (WWDC), em junho. Será provavelmente enviado a todos os utilizadores juntamente com o iPhone 15 em setembro.