Desenvolvimento do iOS 17 está a todo o vapor, mas atenção aos rumores falsos

Estamos a poucos meses da apresentação do iOS 17. A Apple tem uma enorme responsabilidade tendo em conta o que trouxe aos dispositivos o iOS 16. As expectativas estão muito elevadas, mas há no meio de alguns bons rumores, algumas falsas informações.

Além do que se sabe, com alguma informação a suportar, circula na web um falso boato que afirma oferecer detalhes sobre o que há de novo no iOS 17.

Desenvolvimento e cronograma do iOS 17

Todos os anos, a Apple começa a atualizar os seus vários repositórios de código aberto com referências às próximas atualizações do iOS, macOS e watchOS.

Este ano não é diferente, com a Apple a adicionar referências ao iOS 17, watchOS 10 e macOS 14. Muitas vezes, a Apple refere-se a versões futuras como “TBA” para ocultar os seus números de versão reais, e às vezes as referências passam despercebidas.

Sem surpresa, estes repositórios de código aberto, para já, não confirmam nada sobre o que esperar das atualizações deste ano.

WWDC 2023 irá mostrar as novidades

iOS 17, macOS 14, watchOS 10, iPadOS 17 e tvOS 17 serão anunciados na WWDC em junho e lançados em setembro e outubro.

Este ano, as atualizações também serão acompanhadas pelo lançamento do headset, ou óculos de realidade mista, que, atualmente têm um nome rumor de Reality Pro da Apple.

Este novo produto irá ter o seu próprio sistema operativo, poderá chamar-se xtOS.

Ainda estamos a alguns meses do evento e, por isso, ainda não há datas anunciadas para a WWDC. Também não sabemos se a conferência será um evento híbrido presencial e virtual como no ano passado, ou talvez um retorno a um evento totalmente presencial.

Este é o resumo das datas em que a Apple anunciou a WWDC:

2016: 18 de abril

2017: 16 de fevereiro

2018: 13 de março

2019: 14 de março

2020: 13 de março

2021: 30 de março

2022: 5 de abril

Cuidado com esse boato falso

A Bloomberg informou que o iOS 17 irá apresentar "menos mudanças importantes do que as originalmente planeadas". O mesmo se aplicará alegadamente ao iPadOS 17 e ao macOS 14, que Gurman diz ter o nome de código "Sunburst".

Separadamente, um rumor falso do iOS 17 está a fazer as rondas esta semana. O rumor vem de uma conta no Twitter que é conhecida por troll e inventa informações falsas. No entanto, os rumores falsos foram apanhados por uma série de outros meios de comunicação social diferentes.

O rumor sugere que a Apple tem "grandes mudanças" na reserva para a aplicação Casa, atualizações para a "navegação" da aplicação Apple Music, e muito mais. Mas mais uma vez, estas alegações não têm qualquer qualidade ou fundamento.

O que está na sua lista de desejos do iOS 17 este ano?

Esta poderá ser uma versão que trará algumas surpresas. A empresa seguramente não deixará todo o seu foco nos óculos de realidade mista Reality Pro.

Há alguns pedidos que a comunidade de utilizadores Apple há alguns anos têm pedido e há novas oportunidades para elevar de novo o que se pode fazer com os dispositivos da gigante da tecnologia.