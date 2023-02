realme GT Neo 5: o 1.º smartphone que carrega 100% da bateria em menos de 10 minutos

A realme acabou de lançar mais um smartphone, realme GT Neo 5, direcionado para a gama média, que integra o processador de topo da geração anterior, o Snapdragon 8+ Gen 1, o que desde logo lhe garante um excelente desempenho. Contudo, as atenções estão viradas para a sua bateria com tecnologia de carregamento rápido de 240W! Sim, promete um carregamento dos 0 aos 100% em menos de 10 minutos.

realme GT Neo 5 eleva a fasquia de tempo de carregamento

As tecnologias de carregamento rápido têm evoluído de forma impressionante. Há muito mais segurança, os sistemas de arrefecimento estão mais evoluídos, o desgaste da bateria têm-se vindo a confirmar que não aumenta de forma substancial e, claro, os tempos de carregamento, aliados a mais potência, têm aumentado.

O novo realme GT Neo 5 apresenta-se com uma bateria de 4600mAh e que carrega a 240W. De notar que existe uma variante deste modelo com bateria de 5000 mAh que carrega a 150W. É na versão de 4600 mAh que a fabricante promete carregar 20% em 80 segundos, 50% em 4 minutos e 100% em apenas 9 minutos. Adianta ainda que com apenas 30 segundo à carga, o utilizador tem autonomia para 3 horas de conversação.

Apesar do smartphone ser vendido com carregador próprio, será compatível com as tecnologias de carregamento rápido VOOC e SuperVOOC.

O que mais tem o smartphone para oferecer?

Além da tecnologia de carregamento, o smartphone ainda se destaca pelo design. A traseira integra o módulo de três câmaras e, ao lado, um LED em retângulo que pode funcionar como luz de notificação, personalizável por app. Além disso, quando o smartphone tiver menos de 20% de bateria, este LED ficará vermelho em sinal de alerta.

É curioso ver que hoje as marcas estão a trazer para os smartphones uma característica que era muito comum há 8/10 anos e que lentamente começou a desaparecer. O LED de notificações que surgia num pequeno ponto algures na frente do smartphone, está agora a surgir na traseira de forma muito mais pronunciada e é vendida como uma característica diferenciadora.

Adicionalmente, o realme GT Neo 5 traz um ecrã AMOLED de 6,74" com taxa de atualização de 144Hz e resolução de 1240 x 2772 píxeis. O processador é um Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e tem disponível 16 GB de RAM com 256/512 GB ou 1 TB de armazenamento. Vem também equipado com Android 13 e Realme UI 4.0.

A câmara principal tem 50MP, há uma ultra grande angular de 8 MP e uma macro de 2MP. A câmara frontal é de 16 MP. Em termos de conectividade oferece WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.3 e ainda ligações 5G. Terá também sensor de impressões digitais e NFC.

O smartphone foi apenas apresentado na China por 2399 yuan, o que numa conversão direta, à taxa de câmbio atual é de 329,19 €. Não há para já informação relativa à sua disponibilidade para o mercado internacional.