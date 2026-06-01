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Prestação Social Única: quem recebe vai ser obrigado a trabalhar?

· Notícias 15 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Gringo Bandido says:
    1 de Junho de 2026 às 13:18

    Ponham os beneficiários deste tipo de prestações sociais em consultas de psicóloga ou psiquiatra para os ajudar a ultrapassar os desafios que os levam a precisar desta prestação, obrigar a trabalhar é falta de sensibilidade e exploração.

    Responder
    • Bullseye says:
      1 de Junho de 2026 às 13:47

      “obrigar a trabalhar é falta de sensibilidade e exploração.” – Tinha que ser o primeiro comentário xDDDD

      Responder
      • Gringo Bandido says:
        1 de Junho de 2026 às 14:06

        Neste contexto é verdade, querem uma fórmula para todos mas cada caso é um caso, não perceber isso é insensibilidade com objectivo de cortar despesas mas as vidas não são números.

        Responder
    • Yuri Bezmenov - primeira fase says:
      1 de Junho de 2026 às 14:09

      Tu tens noção que estás constantemente a ofender e a insultar quem trabalha e tem de tratar de vida dignamente? Já todos sabemos que queres explorrar a classe trabalhadora e viver á conta disso, mas se fizeres isso calado ganhas mais.

      E ninguém obriga ninguém a trabalhar, é uma escolha. Fazes trabalho comunitário recebes subsidio, não queres trabalhar não recebes. Simples.

      Responder
      • Gringo Bandido says:
        1 de Junho de 2026 às 14:24

        Simples na tua cabeça, a realidade é mais complexa.
        Se querem que as pessoas trabalhem assinem um contrato de trabalho com ordenados dignos, sub de alimentação, seguro etc.
        Isto é exploração dos mais frágeis.

        Responder
  2. eumemo says:
    1 de Junho de 2026 às 13:28

    fuck seguranca social,arranjem mais empregos e melhores odenados

    Responder
    • Grunho says:
      1 de Junho de 2026 às 13:45

      O ordenado que interessa ao capitalista é sempre o mais baixo de todos os ordenados possíveis. Não é preciso ter um QI superior a 100 para perceber que é com ele que se faz o mais alto dos lucros possíveis.

      Responder
      • Yuri Bezmenov - primeira fase says:
        1 de Junho de 2026 às 14:13

        Quer isso dizer que os capitalistas são os grandes responsáveis pelas politicas de migração que permitiram uma descontrolo total das fronteiras.

        Já os comunas e a esquerda andam sempre a proteger essa migração e a tentar que haja mais migração desse tipo.

        Serão os capitalistas esquerdalhos disfraçados?

        Responder
    • Bullseye says:
      1 de Junho de 2026 às 13:48

      Diz isso ao Costa que em vez de estimular o mercado de trabalho local foi importar da India.

      Responder
    • Gustavo says:
      1 de Junho de 2026 às 13:51

      a segurança social é para quem trabalhou ou trabalha, não é a santa casa.

      Responder
    • Yuri Bezmenov - primeira fase says:
      1 de Junho de 2026 às 14:10

      Andam sempre a gritar aos quatro cantos do mundo que há falta de mão de obra. Sendo assim ninguém (tirando excepções correctamente identificadas) precisa de subsidios.

      Responder
  3. Joe Doe says:
    1 de Junho de 2026 às 13:39

    Muitos vivem longe dos centros urbanos e não tem transporte como se vão deslocar para o local de trabalho ? Tem que ser perto da área de residencia caso contrário vão gastar mais que o apoio que recebem.

    Responder
  4. Grunho says:
    1 de Junho de 2026 às 13:42

    Vau ser obrigado a trabalhar e a gastar em transporte e em almoço fora de casa mais do que o que recebe de “prestação social única”. Para acabar logo de seguida com ela e com os beneficiários. Nunca ouviram os capitalistas dizer que queriam acabar com os pobres?. Pronto, é isso mesmo.

    Responder
    • Yuri Bezmenov - primeira fase says:
      1 de Junho de 2026 às 14:15

      Esperemos que sim, que acabem com os pobres pois são o resultado de politicas fracassadas. Quando não houver pobres sim, a coisa está bem encaminhada.

      Já a esquerda adora pobres, adora multiplicar os mesmos.

      Responder
  5. Helder Pinto says:
    1 de Junho de 2026 às 14:18

    “com um limite máximo de 15 horas semanais.”… Não podemos cansar os “meninos”, afinal eles não estão habituados a esta coisa chamada “trabalho”…
    Então 3 horinhas por dia já é muito… pra depois poderem passar o resto do dia na esplanada do café!

    Responder

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