Prestação Social Única: quem recebe vai ser obrigado a trabalhar?

A nova Prestação Social Única (PSU) promete simplificar o sistema de apoios sociais em Portugal, reunindo vários subsídios numa única prestação. No entanto, uma das questões que mais tem gerado dúvidas é simples: quem receber este apoio vai ser obrigado a trabalhar?

Prestação Social Única: a resposta não é igual para todos

A medida prevê que os beneficiários em idade ativa e com capacidade para trabalhar tenham de cumprir determinadas condições para manter o apoio. Entre essas obrigações poderão estar a inscrição nos serviços de emprego, a procura ativa de trabalho, a participação em ações de formação profissional ou a realização de atividades socialmente úteis.

Estas atividades poderão ser desenvolvidas em autarquias, instituições sociais ou entidades públicas, com um limite máximo de 15 horas semanais.

Contudo, nem todos os beneficiários estarão abrangidos por estas exigências. Crianças, estudantes, pensionistas, cuidadores informais e pessoas com incapacidade para o trabalho ficam excluídos destas obrigações.

Segundo o Governo, o objetivo passa por promover a integração no mercado de trabalho e evitar situações de dependência prolongada dos apoios sociais. Para facilitar essa transição, os primeiros rendimentos obtidos através de trabalho não deverão implicar uma redução imediata do valor da prestação.

A PSU resulta da agregação de 13 prestações sociais atualmente existentes, procurando simplificar processos, reduzir burocracia e tornar mais eficiente a atribuição dos apoios.

O que muda para os beneficiários?

Na prática, a maioria das pessoas continuará a receber apoio financeiro caso cumpra os critérios de elegibilidade. A principal novidade é que os beneficiários aptos para trabalhar poderão ter de demonstrar uma participação ativa na procura de emprego ou em iniciativas de inserção social e profissional.

Resta agora conhecer todos os detalhes da implementação da medida e perceber qual será o impacto real desta reforma no sistema de proteção social português.