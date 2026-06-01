Prestação Social Única: quem recebe vai ser obrigado a trabalhar?
A nova Prestação Social Única (PSU) promete simplificar o sistema de apoios sociais em Portugal, reunindo vários subsídios numa única prestação. No entanto, uma das questões que mais tem gerado dúvidas é simples: quem receber este apoio vai ser obrigado a trabalhar?
Prestação Social Única: a resposta não é igual para todos
A medida prevê que os beneficiários em idade ativa e com capacidade para trabalhar tenham de cumprir determinadas condições para manter o apoio. Entre essas obrigações poderão estar a inscrição nos serviços de emprego, a procura ativa de trabalho, a participação em ações de formação profissional ou a realização de atividades socialmente úteis.
Estas atividades poderão ser desenvolvidas em autarquias, instituições sociais ou entidades públicas, com um limite máximo de 15 horas semanais.
Contudo, nem todos os beneficiários estarão abrangidos por estas exigências. Crianças, estudantes, pensionistas, cuidadores informais e pessoas com incapacidade para o trabalho ficam excluídos destas obrigações.
Segundo o Governo, o objetivo passa por promover a integração no mercado de trabalho e evitar situações de dependência prolongada dos apoios sociais. Para facilitar essa transição, os primeiros rendimentos obtidos através de trabalho não deverão implicar uma redução imediata do valor da prestação.
A PSU resulta da agregação de 13 prestações sociais atualmente existentes, procurando simplificar processos, reduzir burocracia e tornar mais eficiente a atribuição dos apoios.
O que muda para os beneficiários?
Na prática, a maioria das pessoas continuará a receber apoio financeiro caso cumpra os critérios de elegibilidade. A principal novidade é que os beneficiários aptos para trabalhar poderão ter de demonstrar uma participação ativa na procura de emprego ou em iniciativas de inserção social e profissional.
Resta agora conhecer todos os detalhes da implementação da medida e perceber qual será o impacto real desta reforma no sistema de proteção social português.
Ponham os beneficiários deste tipo de prestações sociais em consultas de psicóloga ou psiquiatra para os ajudar a ultrapassar os desafios que os levam a precisar desta prestação, obrigar a trabalhar é falta de sensibilidade e exploração.
“obrigar a trabalhar é falta de sensibilidade e exploração.” – Tinha que ser o primeiro comentário xDDDD
Neste contexto é verdade, querem uma fórmula para todos mas cada caso é um caso, não perceber isso é insensibilidade com objectivo de cortar despesas mas as vidas não são números.
Tu tens noção que estás constantemente a ofender e a insultar quem trabalha e tem de tratar de vida dignamente? Já todos sabemos que queres explorrar a classe trabalhadora e viver á conta disso, mas se fizeres isso calado ganhas mais.
E ninguém obriga ninguém a trabalhar, é uma escolha. Fazes trabalho comunitário recebes subsidio, não queres trabalhar não recebes. Simples.
Simples na tua cabeça, a realidade é mais complexa.
Se querem que as pessoas trabalhem assinem um contrato de trabalho com ordenados dignos, sub de alimentação, seguro etc.
Isto é exploração dos mais frágeis.
fuck seguranca social,arranjem mais empregos e melhores odenados
O ordenado que interessa ao capitalista é sempre o mais baixo de todos os ordenados possíveis. Não é preciso ter um QI superior a 100 para perceber que é com ele que se faz o mais alto dos lucros possíveis.
Quer isso dizer que os capitalistas são os grandes responsáveis pelas politicas de migração que permitiram uma descontrolo total das fronteiras.
Já os comunas e a esquerda andam sempre a proteger essa migração e a tentar que haja mais migração desse tipo.
Serão os capitalistas esquerdalhos disfraçados?
Diz isso ao Costa que em vez de estimular o mercado de trabalho local foi importar da India.
a segurança social é para quem trabalhou ou trabalha, não é a santa casa.
Andam sempre a gritar aos quatro cantos do mundo que há falta de mão de obra. Sendo assim ninguém (tirando excepções correctamente identificadas) precisa de subsidios.
Muitos vivem longe dos centros urbanos e não tem transporte como se vão deslocar para o local de trabalho ? Tem que ser perto da área de residencia caso contrário vão gastar mais que o apoio que recebem.
Vau ser obrigado a trabalhar e a gastar em transporte e em almoço fora de casa mais do que o que recebe de “prestação social única”. Para acabar logo de seguida com ela e com os beneficiários. Nunca ouviram os capitalistas dizer que queriam acabar com os pobres?. Pronto, é isso mesmo.
Esperemos que sim, que acabem com os pobres pois são o resultado de politicas fracassadas. Quando não houver pobres sim, a coisa está bem encaminhada.
Já a esquerda adora pobres, adora multiplicar os mesmos.
“com um limite máximo de 15 horas semanais.”… Não podemos cansar os “meninos”, afinal eles não estão habituados a esta coisa chamada “trabalho”…
Então 3 horinhas por dia já é muito… pra depois poderem passar o resto do dia na esplanada do café!