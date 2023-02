Impressora térmica de talões Go-Infinity P80 – a opção certa para o seu negócio

A pensar em pequenas lojas, foi criada a Go-Infinity P80, uma impressora de talões pequena e prática que funciona por USB, Wi-Fi ou Bluetooth, tudo para facilitar o processo e dar uma maior liberdade de utilização.

Oferece todas as opções que precisa para facilitar a ligação ao seu POS e tirar o máximo partido do sistema ao melhor preço.

As soluções para impressão de talões são uma necessidade para muitos negócios e, a pensar em estabelecimentos mais pequenos, como uma mercearia ou pequena frutaria, lojas de roupa de bairro, lojas de conveniência... entre tantas outras, foi criada a Go-Infinity P80.

Trata-se de uma impressora térmica, com impressão térmica direta, que permite a ligação fácil ao sistema POS da loja, sendo que a ligação pode ser feita por USB, Wi-Fi e Bluetooth.

Principais características da impressora térmica Go-Infinity P80

A impressora térmica Go-Infinity P80 imprime talões de 80mm, com uma impressão efetiva de 77mm. A resolução é de 203dpi e a velocidade de impressão de 250mm/s. Tem uma densidade de impressão de 576 pontos/linha.

É compatível com códigos de barras do tipo UPC-A,UPC-C,EAN-13,EAN-8,CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93,CODE128, faz emulação de ESC/POS/OPOS e tem certificações FCC, CE, RoHS.

Especificações Completas Método de impressão: Impressão térmica direta

Largura efetiva de impressão: 72mm

Resolução: 203 dpi (8 pontos/mm)

Velocidade de impressão: 250mm/s

Densidade de impressão: 576 pontos/linha

Conjunto de caracteres: GB18030

Fonte de impressão: Fonte ASCII A:12*24 // Fonte ASCII B:9*24 // Chinês: 24×24

Caractere por linha: Fonte A-42 linhas ou 48 linhas // Fonte B-56 ​​linhas ou 64 linhas // Chinês-21 linhas ou 24 linhas

Largura do papel: 79,5±0,5mm

Diâmetro do rolo de papel: Φ80mm

Carregamento de papel: Fácil carregamento de papel

Tipo de código de barras: UPC-A,UPC-C,EAN-13,EAN-8,CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93,CODE128

MCBF: 6 milhões de linhas

Cabeça de impressão térmica: 100 milhões de impulsos (100km)

Cortador automático: 1 milhão de cortes

Interface: USB WiFi Bluetooth

Função de deteção de falta de papel: opcional

Emulação: ESC/POS/OPOS

Condutor: WIN98/WIN2000/WINNT/WINXP/OPOS/WIN7/WIN8

Fonte de energia: CC 24V // 2,5A

Controle de gaveta de dinheiro: DC 24V,1A

Dimensão (CxLxA ): 194×138×135mm/ 1,3kg

Temperatura: Em trabalho: 0~45℃ Armazenamento: -10~50℃

Humidade Em trabalho: 10-80% Armazenamento: 10-90% (papel excluído)

Suporta aplicação na parede

Certificado: FCC, CE, RoHS

Dentro da caixa

A caixa inclui a impressora, o cabo de transferência de dados USB, ficha de alimentação, transformador, o manual de utilizador e ainda um rolo de papel térmico para os recibos. Vem também com um CD de instalação de drivers.

Instalação de drivers

Para ter acesso aos drivers necessários para a utilização da impressora poderá instalá-los através do CD disponível na caixa. No entanto, poderá ter acesso aos drivers online, aqui.

De notar que, no manual de instruções também existe um código QR de acesso direto.

Design e funcionalidades da impressora térmica

A impressora é um pequeno paralelepípedo que pesa 1kg. Na zona superior tem a saída do papel com o cortador e a tampa para colocar o rolo de papel. Na lateral existe o interruptor e, na frente, o painel de operações.

Olhando às interfaces de ligação, existe uma porta USB, porta de alimentação e porta para a gaveta de dinheiro (RJ12).

A tampa de acesso ao rolo de papel abre ao pressionar um botão na lateral esquerda. Ao levantar a tampa é possível ver o rolo de cola.

Em resumo

A impressora térmica de talões Go-Infinity P80 surge como uma opção certa para o seu negócio, com todas as opções que precisa para facilitar a ligação ao seu POS e tirar o máximo partido do seu sistema ao melhor preço, sendo que tem no mercado um custo a rondar os 130 €. Poderá contactar a Limifield para conhecer os preços e ter acesso a este produto.

Este tipo de impressora é essencial para pequenas lojas, estabelecimentos ou mercearias, com uma velocidade de impressão rápida de 250 mm/seg, elevado nível de fiabilidade e um funcionamento económico.

Este modelo é de fácil utilização, com uma largura de impressão de 80 mm e múltiplas opções de regulação de impressão. Assim, vai conseguir uma maior poupança de papel com a redução as margens superior e inferior, a largura do espaço de linha e a altura do código de barras, permitindo uma impressão flexível de recibos.

Impressora térmica de talões Go-Infinity P80