Paquistão bloqueou Wikipédia por ferir o sentimento muçulmano

O regulador dos media do Paquistão decidiu bloquear os serviços da Wikipédia no país. Segundo alegou, a plataforma feria o sentimento muçulmano, por não retirar conteúdos supostamente blasfemos.

O responsáveis pelo website e as autoridades paquistanesas já estão em conversações.

De acordo com a Associated Press, a autoridade das telecomunicações do Paquistão anunciou ter bloqueado a Wikipédia, uma vez que o website não removeu um conteúdo considerado blasfemo, no prazo estabelecido de 48 horas. Segundo Malahat Obaid, membro da entidade reguladora, “tais conteúdos ferem os sentimentos dos muçulmanos”.

Além disso, revelou que as autoridades estão em conversações com a plataforma e que a proibição poderá ser levantada, caso a Wikipédia decida remover completamente conteúdo anti-islamismo.

Esperamos que o governo paquistanês se junte a nós num compromisso de conhecimento como um direito humano e restabeleça o acesso aos projetos @Wikipedia e Wikimedia rapidamente, para que o povo do Paquistão possa continuar a receber e a partilhar conhecimento com o mundo.

Disse a Wikimedia Foundation, confirmando a proibição.

Para Mohsin Raza Khan, um especialista paquistanês em meios de comunicação social, bloquear a Wikipédia não é a resposta. Isto, porque o material da plataforma que seja considerado ofensivo pode ser facilmente atualizado ou substituído.

O regulador dos media do Paquistão e outras autoridades deveriam tentar encontrar alguma solução técnica viável para problemas como o facto de o conteúdo blasfemo estar disponível em todo o lado. É igual a uma gota no oceano do conhecimento.

Opinou Mohsin Raza Khan.

Conforme recorda a Associated Press, no passado, o TikTok também se viu bloqueado, no Paquistão, por, alegadamente, permitir conteúdo “imoral, obsceno e vulgar”. Contudo, a proibição foi levantada, depois de a plataforma de entretenimento assegurar que iria remover conteúdo imoral e bloquear os utilizadores que o tentassem carregar.