Onde falta 5G em Portugal? Há concelhos sem nenhuma antena

O 5G em Portugal já é uma realidade um pouco por todo o território. Os grandes centros urbanos, principalmente no litoral, oferecem uma boa cobertura, mas é claro, existem muitas assimetrias e até concelhos onde não existe nenhuma antena 5G para oferecer internet móvel mais rápida à população.

Mas então, onde falta 5G em Portugal?

Dados recentes, partilhados hoje pela ANACOM, revelam alguns pormenores sobre o estado do 5G em Portugal. A informação relevante é que o número de estações de base 5G instaladas em Portugal aumentou 35% no 4.º trimestre de 2022.

No final do 4.º trimestre de 2022, o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G ascendia a 5842 estações, distribuídas por 302 concelhos (98% dos concelhos no país) e por 1526 freguesias (49% das freguesias no país).

Tendo por base os valores observados no final do 3.º trimestre de 2022, e reportando agora ao final do 4.º trimestre de 2022, verificou-se a seguinte evolução:

O número de estações de base 5G instaladas teve um acréscimo de 35%,

O número de concelhos em que existem estações 5G cresceu 10%,

O número de freguesias em que existem estações 5G cresceu em 28%, das quais:

freguesias de Baixa Densidade com estações 5G (mais 41%),



freguesias nas Regiões Autónomas com estações 5G (mais 55%).

Segundo a informação avançada, a NOS mantém-se como o operador que instalou mais estações de base, seguida pela Vodafone e pela MEO. No que respeita à variação do número de estações instaladas face ao trimestre anterior, a NOS cresceu 51% e, no caso da Vodafone e da MEO, o crescimento situou-se em 12% e 43%, respetivamente.

A NOS tem instalado atualmente um maior número de estações de base 5G, num total de 2985 estações (51%), seguindo-se a Vodafone com 1803 estações (31%) e a MEO com 1054 estações (18%).

Ainda existem concelhos sem antenas 5G

Dos 308 concelhos que constituem o território nacional, existem seis concelhos sem nenhuma estação 5G instalada. A lista, desses concelhos, abrande o Alandroal, Pedrogão Grande, Portel, Sousel e Vila Viçosa, em Portugal Continental. Nos Açores, é o Corvo que ainda não tem 5G.

Uma informação relevante é também relativa à densidade de estações de base 5G em Portugal. A ANACOM revela que no final do 4.º trimestre de 2022, a densidade de estações se situava em aproximadamente uma estação por cada 15 km2. Este valor varia muito ao longo do território, sendo que ao longo da faixa litoral ocidental, principalmente entre Viana do Castelo e Setúbal, e da faixa litoral meridional (Algarve), a concentração do número de estações atinge valores superiores à média nacional.

Além disso, 113 freguesias do país já têm mais de uma estação de base por km2. Verifica-se ainda que as zonas onde a densidade de estações é superior, correspondem também àquelas onde a densidade populacional é mais elevada ou onde existe uma sazonalidade do número de habitantes.

Em termos de dispersão territorial das estações de base 5G, por concelhos, a MEO é o operador que apresenta estações de base 5G num maior número de municípios – 285, seguindo-se a NOS com a presença em 249 municípios e a Vodafone em 194 municípios. Dos 302 concelhos onde existem estações associadas à tecnologia 5G, 174 concelhos dispõem de estações de base instaladas por três operadores, 78 concelhos dispõem de estações de base instaladas por dois operadores e 50 concelhos apenas dispõem de estações de base instaladas por um único operador.

Apesar da NOS estar a dominar em termos de estações 5G, no total, é a operadora que menos cobertura oferece aos clientes, em termos de 2G, 3G, 4G e 5G, sendo aqui a Vodafone a dominar.

No final de dezembro, existiam em Portugal 1,5 milhões de acessos à internet móvel 5G, o que perfaz 15,4% dos acessos totais à internet móvel. O tráfego mensal gerado atingiu 6 133 TB, o que significa que 7,7% do total de tráfego móvel já é suportado em redes 5G.