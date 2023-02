Polémica na Play Store: Google remove aplicações por serem “repetitivas”

A política de revisão automática de conformidade das aplicações na Play Store... é estranha. Como resultado, certas decisões deste automatismo são inexplicáveis e algumas vezes têm suspendido as vendas de respeitados programadores e editores. A polémica parece estar lançada!

Play Store: se for repetitivo... poderá ser removido!

Não é nada de novo na política da Google Play a avaliar certas aplicações. De facto, no passado, vimos algumas apps a serem removidas por razões de segurança, enquanto outras foram removidas por incluírem malware publicitário, para dar dois exemplos rápidos. Isto é compreensível, dado que a loja da Google já esteve debaixo de fogo no passado por ser laxista em matéria de segurança.

Agora, remover aplicações por serem "repetitivas"... essa é nova! De acordo com informações partilhadas no Reddit, um programador queixou-se que dois pacotes de ícones, um com um tema claro e outro com um tema escuro, foram removidos da loja da Big G.

Ambos os pacotes violaram a política de conteúdo repetitivo da Google.

Os pacotes de ícones, chamados Reev Dark e Reev Chroma, foram removidos por, de acordo com a gigante das pesquisas, terem quebrado as suas regras sobre conteúdo repetitivo. A redação original destas regras remonta a 2018 e procura evitar que as aplicações sejam copiadas e vendidas repetidamente.

O engraçado é que, quando se trata de personalização, não é invulgar ver o mesmo programador introduzir ligeiras variações sobre o mesmo pacote de ícones. É verdade que as linhas básicas são as mesmas. Mesmo a documentação básica (compatibilidade com os launchers, interface da app, etc.) é a mesma de um pacote para outro, mas isso não significa que se trate de um conteúdo repetitivo.

Grabster, responsável por Reev Dark e Reev Chroma, diz que para cumprir as políticas da Google teriam de enviar a aplicação com novos pacotes e um novo nome, forçando-o a desistir da marca que tinha construído e a tornar estas apps bem sucedidas.

O programador queixa-se mesmo que nem permitiram que ele "apelasse" através dos canais oficiais.

Calma, a Google parece que lê o Reddit!

Depois de toda a polémica e algum "barulho" nas redes sociais, misteriosamente apareceram na loja novamente as apps Reev Chroma e Reev Dark. Portanto, há uma decisão estranha, depois um momento de eventual reflexão automática e o emendar de mão.

O programador não queria de todo voltar a renomear as apps e perder o estatuto que já havia conquistado na Google Play.