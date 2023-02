Bill Gates acredita que ChatGPT e outras IA revolucionarão a saúde, a educação e o trabalho

Bill Gates cofundou a maior empresa de software da atualidade e, embora já não esteja a dirigi-la diretamente, continua a estar a par deste mundo e a ver a sua opinião solicitada. Recentemente, numa entrevista, o empresário falou, mais uma vez, do ChatGPT e revelou acreditar que sistemas como este revolucionarão a educação, a saúde e os espaços de trabalho.

Numa entrevista a Sebastian Matthes, editor-chefe do jornal de negócios alemão, Handelsblatt, Bill Gates falou, mais uma vez, sobre a Inteligência Artificial (IA) e explorou o facto de ser a inovação mais importante deste época. O cofundador da Microsoft não esconde que está impressionado com a evolução tecnológica, tendo já equiparado a sua importância à do PC ou da Internet.

Durante a entrevista, Bill Gates admitiu que prevê que a IA generativa, como o ChatGPT, vá revolucionar a educação, a saúde e o trabalho. Por exemplo, no futuro, acredita que trabalharemos menos horas, porque as máquinas assumirão as tarefas rotineiras e permitirão que os funcionários se concentrem nas atividades que realmente importam.

Mais do que isso, o empresário referiu que, hipoteticamente, a IA seria capaz de tomar notas numa reunião de trabalho e, posteriormente, reunir os tópicos mais relevantes - na Microsoft, isto já acontece, através do modelo GPT-3.5 da OpenAI.

Relativamente ao receio crescente de que a IA ocupe o lugar dos seres humanos, Bill Gates considera que não há nada a temer. Afinal, não haverá menos profissionais e a IA pode ser utilizada para melhorar a sua eficiência e potencializar as suas capacidades.

Além da promessa que vê na IA, o empresário também se mostrou otimista em relação às principais ameaças à humanidade, como pandemias, fome e crises climáticas. Conforme referiu, "ainda será melhor nascer daqui a dez ou vinte anos". Afinal, a inovação nas várias áreas tem sido concretizada a uma velocidade impressionante.