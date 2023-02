Operadores de call center realizam burla com recurso ao MB WAY

Dois operadores de call center burlaram donos de estabelecimentos comerciais através do MB WAY, em mais de 640 mil euros. Segundo as informações, foram condenados a mais de 7 anos de prisão por burla e falsidade informática.

MB WAY: Entre 2019 e 2021 conseguiram arrecadar 640 mil euros...

Identificavam-se como comerciais ou funcionários da EDP e procuravam, na internet, contactos de lojas e restaurantes, o nome completo e a morada das vítimas. Segundo refere o Jornal de Notícias, usavam a experiência de operadores de call center e montaram um esquema de burla através do MB WAY. Entre 2019 e 2021 conseguiram arrecadar 640 mil euros.

Os dois principais arguidos confessaram os factos de que foram acusados. Estão em prisão preventiva. Foram condenados por burla e falsidade informática a mais de 7 anos de prisão, pelo Tribunal de Vila Nova de Gaia, que sentenciou outras cinco pessoas por lavagem de dinheiro.

As burlas através do MB WAY estão a aumentar. No ano passado foram registados 10 casos por dia.

O MB WAY é o serviço nacional de pagamentos móveis mais moderno e completo, que conta com mais de 4,5 milhões de utilizadores que fazem compras, transferências imediatas e levantamentos, utilizando apenas o telemóvel.

Atualmente existem várias burlas que usam o MB WAY, mas não pelo facto de o serviço ser inseguro. A facilidade de uso por parte dos utilizadores, tem levado a que os burlões se aproveitem.