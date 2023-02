Muito ciente da privacidade que quer dar aos utilizadores, a Apple tinha sido confrontada há dias com a possibilidade do Maps no iPhone estar vulnerável e dar acesso não autorizado às localizações. A avaliação deste problema surgiu agora e a Apple nega todas as acusações.

Foi no início deste mês que surgiu a notícia de que existia uma falha grave no Apple Maps e na forma como este dava acesso às localizações dos utilizadores. O que foi revelado mostrava que qualquer app poderia a qualquer momento requerer esta informação.

Na altura a Apple ficou em silêncio, como é a sua prática habitual, mas agora resolveu dar a sua explicação. O problema terá ficado resolvido no iOS 16.3, mas na verdade este parece nunca ter existido no iPhone e no iOS.

Na Apple, acreditamos firmemente que os utilizadores devem escolher quando partilhar os seus dados e com quem. Na semana passada, emitimos um aviso sobre uma vulnerabilidade de privacidade que só poderia ser explorada por apps sem sandbox no macOS. A base de código que corrigimos é partilhada pelo iOS e iPadOS, tvOS e watchOS, portanto, a correção e o aviso também foram propagados para esses sistemas operativos, apesar do fato de que eles nunca estiveram em risco. A sugestão de que essa vulnerabilidade poderia ter permitido que as apps contornassem os controlos do utilizador no iPhone é falsa.

Um relatório também sugeriu incorretamente que uma app do iOS estava a explorar esta ou outra vulnerabilidade para ignorar o controlo do utilizador sobre os dados de localização. A nossa investigação de acompanhamento concluiu que a app não estava a contornar os controlos do utilizador através de nenhum mecanismo.