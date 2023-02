O Android 14 vai trazer a capacidade de duplicar apps no seu smartphone

Agora que o Android 14 entrou na sua primeira fase de testes, é hora de começar as descobrir as novidades. Muitas destas não estão imediatamente visíveis, mas são descobertas rapidamente. Uma delas mostra que a Google vai trazer a capacidade de duplicar apps no seu smartphone.

Uma novidade no Android 14

A primeira Developer Preview do Android 14 foi agora apresentada pela Google, abrindo caminho para o seu desenvolvimento. Esta versão quer renovar várias áreas do Android, ao mesmo tempo que traz também novidades que muitos esperam poder testar em breve.

Uma dessas novidades foi agora descoberta e traz para este sistema uma novidade, que muitos fabricantes já oferecem há muito. Falamos da possibilidade de clonar as apps dentro do sistema da Google, algo que muitos querem de forma direta.

Apps que não pode duplicar

A nova opção presente nas definições do Android 14 vem mostrar que este trabalho está a ser feito. Os utilizadores vão poder para cada app decidir se a querem clonar e assim dar acesso a várias versões, com outras contas ou outros dados.

Curiosamente, esta não será totalmente aberta aos utilizadores. A Google e os fabricantes vão ter a possibilidade de bloquear apps ou definir quais não podem ser clonadas ou duplicadas. Do que foi descoberto no Android 14, a Google está já a barrar muitas das suas.

Novidade da Google para todos

Esta novidade do Android 14 está ainda num estágio inicial, mas parece ser indicada para muitos utilizadores. Deixam assim de depender de apps específicas, de criar novos perfis ou usar as soluções dos fabricantes. Será algo nativo e que pode ser usado a qualquer momento, com o controlo do utilizador.

Esta é apenas uma das muitas novidades que a Google vai trazer para o Android 14. Este sistema está agora a começar a ganhar forma e vai ser testado para saber como pode ser melhorado. Não é esperado para breve e apenas depois do verão deverá chegar de forma oficial e na sua forma final.