EUA abatem novo objeto voador não identificado no norte do país

Os últimos dias têm sido de ação constante nos EUA. A defesa do país tem estado a procurar nos céus por objetos não identificados e um novo caso surgiu agora. Aconteceu sobre o Lago Huron, perto da fronteira com o Canadá, no norte dos EUA.

A notícia de mais um caso de um objeto voador não identificado surgiu há poucas horas. Do que é descrito, as ações defensivas necessárias foram de imediato tomadas e este acabou por ser rapidamente abatido pela Força Aérea dos EUA.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, ordenou o abate deste objeto apenas por precaução. Várias fontes militares garantiram que a ação deste objeto ainda por identificar não apresentava qualquer ameaça ao nível terrestre.

Fonte do Congresso americano citada pelo jornal Washington Post, revelou mais dados sobre o abate. Este era um objeto octogonal e que voava a uma altitude de 20 mil pés, tendo sido abatido por um F-16 por estar a colocar perigo à aviação comercial.

I’ve been in contact with DOD regarding operations across the Great Lakes region today.



The US military has decommissioned another “object” over Lake Huron.



I appreciate the decisive action by our fighter pilots.



The American people deserve far more answers than we have.