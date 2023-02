Com o interesse que o ChatGPT tem revelado, há cada vez mais empresas a olhar para a sua utilização com um interesse grande. Depois da Microsoft, é agora o Opera que vai apostar na integração desta IA no seu browser e assim dar mais aos utilizadores.

Foi no início da semana passada que foi revelado que o Opera ia também ter acesso a IA e uma integração com o ChatGPT. As informações eram escassas, e não passavam de uma manifestação de intenções, mas mostraram que o futuro poderá ser muito interessante para este browser.

Agora, e materializando o que tinha sido revelado, foi anunciado oficialmente que o ChatGPT vai chagar ao Opera. Ao contrário do Edge, que terá uma integração profunda no que vai oferecer aos utilizadores, este browser vai usar uma das suas áreas mais nobres.

Falamos da barra lateral que este vai residir, à semelhança do que acontece com muitas das restantes integrações. Será capaz de ler cada uma das páginas visitadas e ler o conteúdo, dando-lhe contexto interpretando-o e muito mais.

Segundo o que a Opera revela, a integração do ChatGPT no seu browser surgirá em breve. Entre os primeiros recursos a serem testados está um novo botão "Encurtar" na barra de endereço que poderá usar a IA para gerar resumos curtos de qualquer página da web ou artigo.

Além de dar aos seus utilizadores acesso a serviços de IA como o ChatGPT, a Opera também decidiu olhar para esta oportunidade de outro ângulo. Vai desenvolver uma solução de IA que filtra todo o conteúdo e o resume para os usuários de maneira relevante.

Ainda mais interessante é a ideia do Opera de poder integrar no seu browser mais mecanismos de acesso a outras instâncias de IA. Não deverá ficar limitado ao ChatGPT e assim que outras propostas surgirem, receberá a mesma atenção e surgirá no browser, com as suas funções. Quant a datas, é ainda cedo para saber como tudo será apresentado.