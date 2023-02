Há muito que se fala da informação que a Microsoft recolhe no Windows 11 e nas versões anteriores. Este é sempre um tema polémico, mas que agora parece ter ganho uma nova vida. Um teste revelou que assim que é instalado, o Windows 11 envia dados para a Microsoft e outras empresas, de forma silenciosa.

Dados de telemetria que o Windows 11 envia

Já se sabia que o sistema recolhia e enviava dados para a gigante do software, para supostamente melhorar a experiência de utilização para todos os que elegeram esta proposta, mas uma análise recente ao Windows 11 veio mostrar um lado menos conhecido deste sistema da Microsoft

O canal PC Security Channel testou a instalação da mais recente versão do Windows 11, para avaliar o seu comportamento. Um dos testes, óbvio e essencial, olhou para as comunicações deste sistema com a Internet e o que estas continuam.

Provavelmente o resultado não vai deixar os utilizadores satisfeitos, mas desde o momento em que o Windows 11 arranca, a comunicação é iniciada. Esta situação acontece desde o primeiro arranque depois da instalação do sistema da Microsoft.

Não é só a Microsoft que recebe informação

Ainda mais curioso é que esta informação não se limita a ser realizada para a Microsoft, havendo mais empresas a receber dados. As consultas de DNS descobertas revelaram que empresas como a Steam, McAfee, geo.prod.do e Comscore ScorecardResearch.com recebem comunicações do Windows 11. Esta última está associada a publicidade e a campanhas de marketing.

A título de comparação, o mesmo teste foi realizado com um dos sistemas mais usados da Microsoft. O Windows XP foi instalado e desde a sua primeira utilização apenas existiram comunicações com os servidores do Windows Update e do Microsoft Update.

Mesmo sendo um cenário conhecido, nunca se pensou que tivesse uma abrangência tão grande. A Microsoft sempre declarou que recolhia dados e telemetria, mas nunca especificou de forma clara a sua utilização e o destino dos dados que são recolhidos.