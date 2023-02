É certo que a Apple terá em breve de trazer a interface USB-C para o iPhone, abandonando assim a sua interface Lightning. Este será um processo que demorará algum tempo, mas que já alguns conseguiram. A mais recente prova veio mostrar que é possível criar um iPhone mutante, com USB-C e com Lightning.

Seria este um iPhone que compraria?

Tudo aponta que será com o iPhone 15 que a Apple fará uma das mudanças mais aguardada há vários anos. Falamos da mudança para a interface USB-C, abandonando assim a sua Lightning que desenvolveu e manteve ao longo de vários anos, tal como já o fez no iPad.

Ainda que possa demorar, há já quem tenha alterado um iPhone e criado uma proposta que tem presente as duas interfaces. Esta tarefa que poderia parecer impossível, criou um modelo mutante que tanto pode usar a interface USB-C como a antiga Lightning.

Smartphone mutante com USB-C e Lightning

Tal como aconteceu em situações anteriores, que levaram modelos com a porta USB-C, esta foi apenas a materialização de um conceito e não será colocado à venda. É possível ver como ambas as interfaces são plenamente funcionais e o utilizador só precisa escolher a que quer usar.

Para colocar a porta USB-C no iPhone foi usado o espaço que era antes ocupado pela caixa de som inferior. Isso leva a crer que o som stereo presente na base deixará de estar presente nesse iPhone. Em contrapartida, o utilizador poderá transferir arquivos de forma mais prática, graças às duas portas presentes.

Interface terá mesmo de ser mudada em breve

Quando foi publicado o conceito real na Internet, muitos apressaram-se a deixar a sua opinião sobre este verdadeiro iPhone mutante. Um dos mais interessantes relatou que "agora pode usar os auscultadores e carregar ao mesmo tempo como se fosse 2016".

Este é certamente um conceito que a Apple não irá criar no futuro. O iPhone irá receber a interface USB-C, mas com algumas prováveis limitações. As regras da União Europeia são claras e exigem que esta mudança aconteça rapidamente.