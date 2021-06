E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos da chegada do novo Windows 11, da nova plataforma Xiaomi Studios, experimentámos o ASUS ZenBook Duo 14, e muito mais.

A Xiaomi tem no seu portefólio alguns dos melhores smartphones para filmar com câmaras com qualidade abismal. Aliás, esta é uma característica transversal aos equipamentos de topo atualmente disponíveis no mercado. Sob o slogan, “Creativity for Everyone”, ou seja, “criatividade para todos”, a Xiaomi está a preparar uma plataforma onde quer colocar qualquer pessoa com talento a criar vídeos com qualidade cinematográfica, sem que tenha que ter um grande investimento em equipamentos.

A plataforma Xiaomi Studios foi agora anunciada ao lado do programa Xiaomi Creator, numa conta na rede social Weibo, o que demonstra que, em breve, estará disponível para todos.

Elon Musk parece não querer perder tempo no que à Starlink diz respeito. A SpaceX está a construir a constelação gigante no espaço que, brevemente, fornecerá Internet ao mundo inteiro. Aliás, embora não estejam ainda abrangidos os países todos, a Starlink espera fornecer uma cobertura global já em setembro deste ano.

Apesar de o tempo estar a escassear, tendo em conta o horizonte estabelecido, ainda faltam algumas aprovações regulamentares.

A Realme tem se destacado no segmento dos smartphones, mas está claramente a querer apostar noutras vertentes da tecnologia. Agora lança o seu primeiro robô aspirador assumindo assim uma presença no segmento doméstico.

O Realme TechLife além de aspirar ainda pode ser adquirido com um sistema de mopa. Integra sensor LiDAR para deteção de objetos pela casa com grande precisão e ainda permite gravar até 5 mapas.

Nestes últimos anos, a tecnologia evoluiu de tal forma que permite analisar com mais rigor as imagens e dados captados pelos instrumentos espaciais. Um exemplo foram as descobertas feitas pelos astrónomos, nos arquivos DES (Dark Energy Survey), de um enorme e anteriormente desconhecido objeto que entrará no nosso sistema solar e que chegará à órbita de Saturno em 2031.

Depois de viajar há mais de 612 mil anos, o 2014 UN271, um fragmento gigante da Nuvem de Oort, aproxima-se do nosso Sol.

A porta da Internet é, por norma, os motores de pesquisa. Todos reconhecem esse papel no Google, mas existem muitas mais alternativas, com caraterísticas únicas e com a ideia de crescer e tornar-se como uma solução interessante.

Se este é um mercado muito reduzido e controlado, a verdade é que há mais um concorrente. Veio do conhecido browser Brave, que agora quer também ser a solução para as pesquisas na Internet, garantindo a privacidade e a proteção dos utilizadores.

Estamos a poucos meses de conhecer o novo iPhone 2021 da Apple, que uns não querem que se chame iPhone 13 e que trará muita tecnologia de ponta no que toca a smartphones. Do que se sabe, apenas pelos rumores, a Apple irá manter o espeto do iPhone 12, mas vai fazer alguns ajustes quer ao nível do notch, quer ao nível do grupo fotográfico.

Num vídeo de conceito, é ilustrado isso mesmo, com o possível design final do novo smartphone da empresa de Cupertino. Mas há mais hipotéticas novidades.

A construção modular é algo que vemos cada vez mais como tendência não só para habitação, como para responder rapidamente a cenários de catástrofes. A China tem vindo a brindar-nos com construções feitas em tempos recorde, como o hospital colocado em pé, na fase mais crítica da pandemia.

Agora, surgem-nos imagens impressionantes de um prédio de 10 andares que é levantado em apenas 28 horas e 45 minutos. Assista ao vídeo.

A posição da Huawei no mercado global é um tanto ou quanto delicada devido a todos os desenvolvimentos dos últimos anos e da relação com os EUA que a obrigou a empresa a abdicar dos serviços Google nos seus smartphones. No entanto, para impulsionar as vendas do futuro P50 que virá já equipado com HarmonyOS, a empresa poderá ter uma versão LTE mas equipada com um processador da Qualcomm.

Aparentemente, a Qualcomm irá lançar uma versão LTE do seu Snapdragon 888 que será aproveitada pela Huawei.

Estava prometido para hoje uma grande novidade da Microsoft. O Windows 11 era uma certeza que esperava apenas a confirmação e esta aconteceu agora.

O Windows 11 é oficial e a próxima grande revolução da Microsoft. Vamos assim conhecer ainda mais este novo sistema operativo.

A ASUS lançou este ano um novo computador portátil que se distingue essencialmente por ter dois ecrãs. Basicamente, o ZenBook Duo 14, além do ecrã de 14″, tem um segundo colocado acima do teclado, aumentando, portanto, toda a área de trabalho.

Mas será que esta é uma solução realmente mais produtiva? E será que o computador tem um bom desempenho? Venha conhecer um pouco mais este modelo.

Com a crescente prática de mineração de criptomoedas, as fabricantes de placas gráficas foram ‘obrigadas’ a pensar em soluções. Neste sentido nasceu então a linha CMP (Cryptocurrency Mining Processor), dedicada em exclusivo à extração de moedas digitais, pelas mãos da norte-americana Nvidia.

Alguns modelos já estão no mercado e agora a MSI lançou a sua GPU CMP 50HX com 10GB de memória GDDR6.

Marte é um objetivo para as potências mundiais. Na verdade, sendo aquele planeta deserto, inóspito e sem evidências claras de poder ser um segundo lar para os seres humanos, porquê tanto interesse? Esta questão ecoa muitas vezes em muitas dissertações, mas a verdade é que se os EUA, mais concretamente a SpaceX, quer levar o primeiro ser humano ao planeta vermelho em 2026, a China apontou a data para 2033.

A NASA tem uma abordagem igualmente ambiciosa, diz que antes de 2030 não será viável, mas a China acredita que será o primeiro país a conseguir esta missão tripulada ao planeta.

Com cerca de 20 anos de existência, Ratchet & Clank é um dos jogos de plataformas e aventura mais conhecidos e mais apreciados do planeta.

O simpático e divertido Lombax (espécie de Ratchet) e o seu fiel amigo robótico, Clank, têm passado ao longo das últimas duas décadas por algumas das mais bem dispostas e descontraídas aventuras da Galáxia e agora, surge-nos Uma Dimensão à Parte (Rift Apart) que os leva (literalmente) a uma outra dimensão.

Nós já experimentámos Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte e vimos como é o mundo de Ratchet & Clank na Playstation 5.