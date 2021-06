Um enorme ‘mega cometa’ está a voar em direção ao nosso sistema solar

Nestes últimos anos, a tecnologia evoluiu de tal forma que permite analisar com mais rigor as imagens e dados captados pelos instrumentos espaciais. Um exemplo foram as descobertas feitas pelos astrónomos, nos arquivos DES (Dark Energy Survey), de um enorme e anteriormente desconhecido objeto que entrará no nosso sistema solar e que chegará à órbita de Saturno em 2031.

Depois de viajar há mais de 612 mil anos, o 2014 UN271, um fragmento gigante da Nuvem de Oort, aproxima-se do nosso Sol.

Um cometa gigante que vem de outro mundo longínquo

É possivelmente o maior corpo do exterior do nosso sistema solar alguma vez encontrado a aproximar-se do Sol. Segundo a New Scientist, o objeto está pronto a fazer a passagem mais próxima na sua órbita que demora mais de 612.000 anos a completar.

Conhecido como UN271 2014, o objeto foi descoberto em junho deste ano pelos astrónomos Pedro Bernardinelli e Gary Bernstein nos dados do Dark Energy Survey (DES) de 2014 a 2018. Quando se obtiveram imagens pela primeira vez em outubro de 2014, o objeto estava a 29 UA (4,3 mil milhões de quilómetros) do Sol e quase tão longe quanto a órbita de Neptuno.

Estima-se que 2014 UN271 tenham entre 100 e 370 quilómetros de largura.

Coloca-o numa escala semelhante, se não maior que a do cometa massivo Sarabat C/1729 P1, e quase certamente o maior objeto da Nuvem de Oort alguma vez descoberto, quase no território de um planeta anão!

Referiu o astrónomo Sam Deen, num post no fórum Minor Planet Mailing List (MPML).

2014 UN271 vai passar próximo do Sol no ano de 2031

O mais intrigante sobre 2014 UN271 é a sua órbita à volta do Sol. É extremamente excêntrico, entre o sistema solar interior e a Nuvem de Oort, que marca a fronteira do espaço interestelar, durante um período de 612.190 anos.

Conforme podemos ver pelos cálculos da sua viagem, atualmente, o 2014 UN271 está a cerca de 22 Unidades Astronómicas (UA) do Sol (1 UA é a distância entre o Sol e a Terra). Viajou 7 AU nos últimos sete anos para passar a órbita de Neptuno, e no seu ponto mais próximo em 2031, espera-se que passe 10,9 AU do Sol, quase atingindo a órbita de Saturno.