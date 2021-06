As novas versões dos sistemas operativos não estão, por norma, imune a problemas e a MIUI 12.5 parece ser a mais recente vítima. Esta nova versão do sistema da Xiaomi parece estar debaixo de fogo, com um novo problema.

Do que é descrito e até mostrado, este pode inviabilizar a utilização normal de um smartphone. Assim, e do que é revelado, é melhor colocar por agora a instalação da MIUI 12.5 em pausa até a Xiaomi resolver o problema.

A MIUI 12.5 é a mais recente proposta da Xiaomi para os seus smartphones. Lançada já de forma global, tem estado a chegar aos smartphones da marca, que assim recebem as mais recentes novidades que foram preparadas nos últimos meses.

Agora, e de acordo com o relato de muitos utilizadores, esta versão está a trazer um problema grande. Após a sua instalação, o ecrã dos smartphones deixa de funcionar da forma normal, apresentando os problemas que podem ser vistos no vídeo abaixo.

Este não parece ser um problema generalizado, mas está presente num lote grande de equipamentos da Xiaomi. Na verdade, parece não ser um problema recente, mas que agora ganhou uma dimensão muito maior.

Mi 11

Mi 10 Ultra

Mi 11 Lite

Mi 10T Pro

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 9S

A lista, como pode ser vista acima, é já considerável. Abrange smartphones da Xiaomi que são recentes e de topo. Claro que, do que é visto, todos têm já a MIUI 12.5 instalada.

A própria marca já foi contactada e reconheceu que está a acompanhar o problema. Espera-se que em breve se manifeste e apresente a solução que todos esperam para os seus smartphones.

Este é mais um caso de problemas que não se esperavam. Não é claramente uma falha de hardware e deverá ser resolvido de forma simples. A Xiaomi irá certamente lançar uma atualização à MIUI 12.5 e o problema será corrigido.