ASUS ZenBook Duo 14 – A versatilidade de ter dois ecrãs disponíveis

A ASUS lançou este ano um novo computador portátil que se distingue essencialmente por ter dois ecrãs. Basicamente, o ZenBook Duo 14, além do ecrã de 14″, tem um segundo colocado acima do teclado, aumentando, portanto, toda a área de trabalho.

Mas será que esta é uma solução realmente mais produtiva? E será que o computador tem um bom desempenho? Venha conhecer um pouco mais este modelo.

O ASUS ZenBook Duo 14 chega ao mercado como uma proposta completamente diferente do habitual. Trata-se de um comum computador portátil, mas que apresenta dois ecrãs. O ecrã principal tem 14″ e é expandido por um segundo ecrã de 12,65″.

Esta configuração fora do comum, traz uma maior área de trabalho aos utilizadores aumentando a sua produtividade, sendo que tudo pode ser comutado entre os dois ecrãs de forma simples.

Os dois ecrãs do ASUS ZenBook Duo 14

De forma mais detalhada, o ASUS ZenBook Duo vem com um ecrã de 14 polegadas com resolução FullHD, numa proporção de 16:9. Trata-se de um painel IPS com sistema de anti-reflexo, retroiluminação LED e brilho de 400nits. Este ecrã é tátil e tem suporte para caneta stylus.

O ecrã secundário é um ScreenPad Plus IPS de 12,65″ com resolução de 1920 x 515 píxeis, também tátil e com suporte para caneta.

Esta opção de dois ecrãs vem trazer ao computador uma versatilidade completamente diferente da maioria da concorrência, mas também surge direcionado a um público mais específico, apesar de ser uma opção ideal para qualquer tarefa.

Ao abrir o PC, o ecrã de 14″ surge a ocupar 93% da área da estrutura, já o ScreenPad Plus eleva-se a uma posição inclinada confortável tanto visual como de utilização.

Aplicações integradas aos dois ecrãs

O ASUS ZenBook Duo 14 oferece então uma integração perfeita entre os dois ecrãs, com funcionalidades adaptadas ao ScreenPad Plus. Este vai surgir como um ecrã auxiliar às tarefas a executar no ecrã principal.

O computador foi desenhado a pensar nos utilizadores com perfil empresarial, fotógrafos ou editores de conteúdos multimédia. No entanto, pode ser uma máquina indicada até para um estudante.

Um exemplo muito básico pode ser direcionado aos estudantes que estão a executar um trabalho. No ScreenPad Plus pode colocar um gráfico ou um texto que estão a analisar e no ecrã principal elaboram o conteúdo do trabalho, sem necessidade de haver comutação entre janelas.

Mas tal como referi, este é um exemplo muito simples. Existem tarefas mais exigentes como edição de fotografia ou vídeo que poderão ganhar controladores únicos neste painel.

O segredo do ASUS ZenBook Duo 14: ScreenXpert 2

O segredo deste computador passa muito pelo software ScreenXpert 2. Na sua génese estão as multitarefas e a criatividade entre ecrãs. Este software permite então interagir com as aplicações de forma única, dando uma maior produtividade ao utilizador.

Alguns exemplos das capacidades do ScreenXpert 2 são:

Comutador de App: permite arrastar uma aplicação para o ícone do App Switcher de forma a abrir app no ScreenPad Plus. É ainda possível escolher para que parte do ecrã quer mover a aplicação. Para mover aplicações entre os dois ecrãs, basta clicar no topo de uma aplicação para a enviar imediatamente para o outro ecrã.

ViewMax: para ver uma aplicação a ocupar os dois ecrãs de forma maximizada, basta então arrastar a app para o icon correspondente.

Modo Touchpad: um toque com três dedos transforma o ScreenPad Plus num grande touchpad, ideal para funções de edição de foto, por exemplo.

Grupo de Tarefas: se tem uma série de apps que necessita de utilizar em simultâneo pode agrupa-las, escolher as suas posições no ecrã. Depois basta selecionar o grupo que pretende usar e todas as apps surgem na forma como gosta de trabalhar com elas.

App Navigator: Com um toque no ícone App Navigator vai conseguir ver todas as apps abertas no ecrã principal e no ScreenPad Plus

Painel de controlo: esta é uma ferramenta poderosa, altamente personalizável ideal para apps de edição de vídeo e fotos, nomeadamente para apps como After Effects, Photoshop, Premier Pro e Lightroom, sendo que mais aplicações serão compatíveis..

Esmiuçando um pouco mais este painel de controlo é possível, por exemplo, ajustar o tamanho do pincel, a saturação, ajustar a opacidade das camadas, e muito mais. Estão disponíveis quatro tipos de controlos – Dial, Button, Slider e Scroll – e cada um deles funciona de uma forma diferente para ajudar a suavizar o fluxo de trabalho criativo.

Design: Mais do que dois ecrãs

É verdade que o grande destaque deste PC são os seus dois ecrãs, mas existem mais pormenores que merecem destaque, começando pelo design.

O ASUS ZenBook Duo 14 está disponível na cor azul celestial, numa estrutura que combina o metal com o plástico. A estrutura em concha oferece linhas retas e marcantes, tendo uma dimensão de 32,40 x 22,20 x 1,69 – 1,73 cm e um peso de 1.57 kg.

Nas laterais surgem as várias interfaces de ligação com um porta HDMI e duas USB Tipo-C do lado esquerdo. Do lado direito existe o solt para cartões, jack de áudio de 3,5 mm e uma post USB Tipo A.

O teclado é retroiluminado com teclas com 1,4mm e o touchpad, ao invés de estar colocado abaixo, ao centro, como é habitual, está posicionado na lateral direita.

Em termos de escrita, o teclado é bastante confortável e responsivo. Já a utilização do touchpad requer alguma habituação dadas as suas dimensões. No entanto, como os ecrãs são táteis, torna-se tudo muito mais simples.

Abaixo do ScreenPad Plus existe um sistema de ventilação que oferece, segundo a marca, 49% a mais de fluxo de ar que outros modelos de computador e ainda integra duas ventoinhas para o processo de arrefecimento.

Nessa zona existe também o conjunto de altifalantes que reproduzem som de grande qualidade e que têm certificação Harman Kardon.

Já acima do ecrã principal, está colocada uma câmara preparada para o reconhecimento facial através do Windows Hello. Graças ao sistema de LEDs integrado, permite fazer um reconhecimento fiável, mesmo em ambientes escuros.

Hardware e desempenho do ASUS ZenBook Duo 14

O computador vem equipado com um processador Intel Core i7 da 11ª Geração ou com a verão Intel Core i5 e tem 16 GB ou 8 GB de memória RAM LPDDR4X incorporada. Existem também várias opções para armazenamento através de SSD que pode ir dos 256GB a 1TB.

Para processamento gráfico conta com Gráficos Intel Iris Xᵉ ou NVIDIA GeForce MX450. Integra ainda Wi-Fi 6(802.11ax) e Bluetooth 5.0.

A bateria é de 70Wh e oferece uma elevada autonomia que pode mesmo ir até às 17 horas. Estes valores vão depender muito do tipo de utilização, sendo que a utilização de software de edição multimédia, poderá contribuir para um consumo maior.

O computador vem equipado com Windows 10 Home e suporta reconhecimento de voz Cortana e Alexa. De notar que ainda traz como software adicional, além do ScreenXpert 2, o MyASUS e McAfee, com teste de 30 dias do McAfee LiveSafe.

Em termos de desempenho, as tarefas mais exigentes, como a própria edição de vídeo em 4K que foi testada no Pplware, são executadas de forma fluida. O segundo ecrã, depois de alguma habituação aos comandos do painel de controlo, é perfeito para trabalhos fora do escritório. No entanto, mesmo que existam periféricos ligados, existem ajustes nos parâmetros das edições onde estes comandos podem dar uma grande ajuda.

O Pplware agradece à ASUS a cedência do computador ASUS ZenBook Duo 14 para teste.