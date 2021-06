Participação da Intel no mercado dos portáteis pode cair para 80% e culpa é da Apple

O mercado assiste a uma interessante guerra de hardware, entre diferentes marcas de diferentes segmentos. Entre estas está a competição entre os novos processadores Apple Silicon, que alimentam os seus computadores Mac, com os chips da agora rival Intel.

Segundo os dados recentes, a Apple tenciona cortar 50% dos seus pedidos com CPUs Intel. Desta forma, espera-se que a participação no mercado dos portáteis da fabricante norte-americana caia para 80% até ao final do ano de 2022.

PUB

Se antes a Apple recorria à Intel para contar com os seus processadores nos Macbooks, agora a empresa de Cupertino tornou-se mais autónoma com o lançamento dos seus próprios chips Apple Silicon. Desta forma, os computadores portáteis da maçã passaram a trazer os próprios processadores da marca, alteração que foi muito bem recebida pelos consumidores

Mas, como consequência, a vida ficou um pouco complicada para os lados da Intel.

Participação da Intel no mercado dos portáteis pode cair para 80%

Uma recente pesquisa do jornal DigiTimes, indica que a Apple tem planos para cortar 50% dos seus pedidos por computadores com processadores Intel ainda em 2021. Esta decisão trará então dissabores à Intel que, de parceira, passou a ser concorrente direta da empresa de Cupertino.

Desta forma, estima-se que com este corte, a participação da Intel no mercado de portáteis x86 caia 10% no final do ano de 2022. Isto porque, para já, a Apple cortará metade dos pedidos com os processadores da fabricante mas, em breve, deverá não aceitar mais pedidos sequer, vendendo apenas Macs com o seu chip Apple Silicon M1.

Assim, com a Apple a conquistar possivelmente 10% do mercado dos portáteis, e a AMD a manter os seus 10%, prevê-se que a participação da Intel caia para menos de 80% em 2023.

Intel responde e destaca a qualidades dos seus produtos

Por sua vez, o site Wccftech contactou a Intel e obteve algumas informações adicionais. A fabricante relembra os bons resultados conseguidos no seu primeiro trimestre, destacando a capacidade e qualidade dos seus produtos. Segundo a Intel “…esperamos continuar a mostrar que a tecnologia Intel é sempre certa para os clientes que desejam as melhores experiências e mais opções”.

A fabricante mostra-se ainda bastante confiante com a chegada dos seus processadores Alder Lake para portáteis. Estes chips vão então oferecer uma maior capacidade de personalização, melhor eficiência energética e maior poder de processamento.