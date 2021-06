Precisa de melhorar a forma como ouve música? Temos sugestões

Os gadgets dedicados à reprodução de áudio têm vindo a ganhar grande expressão, principalmente com a vertente sem fios, cada vez mais procurada pelos utilizadores. Além disso, ao passar mais tempo em casa, as necessidades também se ajustaram.

Se precisa de melhorar a forma como ouve a sua música, os seus podcasts ou mesmo o som dos filmes que agora vê no conforto de casa, temos sugestões.

PUB

Earbuds – práticos, discretos e fáceis de usar

BlitzWolf BW-FYE9

Com um design à “AirPods” da Apple, os BlitzWolf BW-FYE9 surgem com uma opção com TWS e Bluetooth 5.0. Além disso, integram o processador QCC3020 que proporciona uma transmissão mais rápida e uma latência mais baixa.

Têm controlo tátil e redução de ruído durante as chamadas. De notar que são resistentes a água (IPX4) e têm uma autonomia de cerca de 6 horas, sendo que a caixa de carregamento permite cerca de quatro cargas completas.

Os earbuds BlitzWolf BW-FYE9 estão disponíveis por 28,80€, utilizando o código de desconto BGFYE9ES. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

BlitzWolf BW-FYE9

Blitzwolf BW-FYE2

Já os Blitzwolf BW-FYE2 têm um design mais em forma de botão, com uma pequena saliência para melhor aderência à orelha. Também têm TWS e Bluetooth 5.0.

Este produto bastante acessível, permite um controlo através de um botão físico e a autonomia ronda as 2/3 horas, mais 10 horas com a caixa de carregamento.

Os earbuds Blitzwolf BW-FYE2 estão disponíveis por 19,80€ com o código BGFYE2ESS.

Blitzwolf BW-FYE2

Headphones – confortáveis e sempre na moda

BlitzWolf BW-HP2

Os headphones acabam por proporcionar um maior conforto no ouvido e a reprodução de música também é melhorada face aos earbuds. No entanto, são maiores o que acaba por não grantir uma portabilidade tão grande.

Também sem fios, os BlitzWolf BW-HP2 vêm equipados com Bluetooth 5.0 e têm um diâmetro de 50mm. Na lateral existem os controlos por toque e oferecem cancelamento de ruído para conversas mais fáceis.

Em termos de autonomia, a marca garante cerca de 42 horas de utilização e o carregamento acontece na totalidade em 3,5 horas. No entanto, em apenas 10 minutos são garantidas 7,5 horas de uso.

Os hearphones BlitzWolf BW-HP2 estão disponíveis por 23,90€, utilizando o código de desconto BGESHP2.

BlitzWolf BW-HP2

BlitzWolf BW-GH2

Associado ao mundo Gaming, sugerimos os BlitzWolf BW-GH2. Neste caso, falamos de um produto com fios, com um cabo de 2,2 metros. Assim, é garantido que não existem atrasos na transmissão de som, nem é necessário controlar os níveis de bateria.

O design é ergonómico e adaptável e ainda existe um microfone flexível. De notar que é compatível com PlayStation, PC e Switch.

Os headphones gaming com fio BlitzWolf BW-GH2 estão disponíveis por cerca de 23€, com código de desconto BGPTGH2.

BlitzWolf BW-GH2

Colunas bluetooth

BlitzWolf BW-AS3

As colunas para casa são também uma tendência. Existem delas mais ou menos inteligentes, associadas a grandes marcas do segmento, e a BlitzWolf não poderia deixa de ter a sua proposta.

A BlitzWolf BW-AS3 tem uma bateria de 12000 mAh, som em stereo a 360º e ainda tem microfone e NFC.

Além disso, tem tecnologia TWS, o que permite ligar outra coluna de forma a reproduzir som de uma forma ainda mais envolvente. Uma vez que é portátil, pode ser levada para qualquer lado, mesmo para fora de casa, sendo resistente a água (IPX4).

A coluna bluetooth BlitzWolf BW-AS3 de som 360º está disponível por 67,50€, com o código de desconto BGCZPLAS3. O envio está disponível a partir da europa.

BlitzWolf BW-AS3

Xiaomi Redmi TV Bar

Por fim, a opção é dedicada ao espaço para assistir TV, já que se trata de uma barra de som de 30W. Esta barra de som, é também ela Bluetooth e além de poder ser ligada à TV, pode facilmente receber música vinda de um smartphone.

É importante referir que tem 1,5kg e mede 780 x 64 x 63mm, sendo que pode ser colocada sobre uma mesa ou fixada na parede.

A barra de som Xiaomi Redmi TV Bar está disponível por cerca de 46€, com o código de desconto BGe3bea7.

Xiaomi Redmi TV Bar