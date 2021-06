Processador Apple Silicon poderá deter 10% do mercado em 2023

A Apple está a tornar-se cada vez mais numa empresa com equipamentos construídos com os seus próprios componentes. No que respeita aos processadores do computador Mac, a Intel foi substituída pelos Apple Silicon com arquitetura da marca da maçã.

Estas mudanças já provocaram mesmo algumas reações provocatórias por parte da Intel. Mas, de acordo com as mais recentes informações, o processador Apple Silicon poderá conquistar uma participação no mercado de 10% já em 2023.

O Apple Silicon chegou em 2020 para alimentar os MacBooks, substituindo os processadores Intel. Esta transação está a ser feita gradualmente, mas a Intel tem gozado subtilmente com a agora rival marca da maçã. No entanto, de acordo com dados recentes, o processador M1 superou o Intel Core i7 de 11º geração.

Contudo, os utilizadores receberam com muito entusiasmo este processador com arquitetura própria da Apple. E tudo indica que este possa ser mais um motivo que alicie a sua compra por parte dos consumidores.

Apple Silicon pode ter 10% de participação de mercado em 2023

De acordo com os últimos dados da indústria, no ano de 2023 a Apple poderá deter 10% do mercado de processadores com a sua linha Silicon para os seus computadores Mac. Caso esta estimativa se confirme, então a rival Intel terá uma participação menor do que 80% caso a AMD mantenha a sua participação atual.

Tudo indica que esta mudança foi uma aposta ganha da Apple, uma vez que o processador trouxe várias melhorias aos seus equipamentos. E esses incrementos refletiram-se nos dados do último trimestre, onde os Mac obtiveram um crescimento de 21% com 8,68 mil milhões de vendas.

No entanto, segundo fontes da indústria, a Apple está a testar os seus novos chips Silicon de topo, com até 32 núcleos de alto desempenho e 128 núcleos para a GPU. Portanto tudo aponta para que o futuro traga várias novidades interessantes com o cunho da maçã.

