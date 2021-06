Na apresentação feita esta semana, na WWDC da Apple, houve várias novidades apresentadas, entre elas o novo macOS Monterey.Este novo sistema pretende seguir a linha das restantes mudanças da marca e tem muitas melhorias e novas funcionalidades.

Sendo o sistema operativo dos computadores da Apple, tem de explorar ao máximo o que estes têm para oferecer. Infelizmente, e do que se sabe agora, nem toda as novidades vão chegar a todos os modelos. De fora parecem ficar os Mac com processador Intel.

São muitas as novidades que a Apple tem preparadas para o macOS Monterey. Algumas, como o Universal Control, permite usar apenas um teclado e um rato par controlar vários computadores e até o iPad, de forma direta e transparente.

Claro que há melhorias importantes no próprio Safari, com uma renovação muito completa e muito mais segurança. A isso, soma-se outros exemplos como o Focus ou todas as melhorias que vão surgir no FaceTime, a nível do áudio e do vídeo.

Esperava-se que todas estas novidades foram alargadas a muitos modelos, deixando apenas os mais antigos fora desta nova versão. A verdade é que a Apple parece ter decidido de forma diferente e vai deixar alguns computadores Mac sem acesso a muitas novidades.

Do que é possível ver na página de suporte do novo macOS Monterey, muitas funcionalidades vão ficar longe do alcance dos Mac com os processadores da Intel. Estas ficam assim reservadas aos modelos que tiverem presente o novo SoC M1.

Esta lista de exclusões contempla novidades como as criadas para o Mapas, com o detalhe das cidades e o modo globo. Também o modo retrato do FaceTime, que coloca um blur no fundo, ou o Live Text, que recolhe texto das imagens fica de fora e inacessível. Há ainda mais novidades excluídas.

Assim, e forma muito discreta, a Apple deixa muitos Mac sem acesso a todas as novidades. A aposta, natural, parece ser agora nos equipamentos com o SoC M1, que são a mais recente proposta da marca.